Unmöglich? Weil die Rechtsextremisten triumphieren würden? Weil unser Ansehen im Ausland Schaden nehmen würde? Mag sein. Aber wie groß wäre erst die Blamage, wenn die Richter das Verfahren wegen weiterer V-Männer platzen ließen? Oder wenn sie nach Prüfung aller Beweise zu dem Urteil gelangten, die NPD sei zu klein und unbedeutend, als dass von ihr eine veritable Gefahr für die freiheitliche Grundordnung ausgehen könnte? Vielleicht stellt das höchste Gericht sogar das ganze V-Männer-System in Frage, weil dafür eine gesetzliche Grundlage fehlt und es in dieser ausufernden Form sowieso fragwürdig ist. Am Ende, so steht zu befürchten, könnte allein der Staat der große Verlierer sein - und nicht der Staatsfeind NPD.

Gäbe es einen Leitfaden für Innenminister, so müsste dessen erste Regel lauten: "Achte peinlichst auf den Verfassungsschutz, denn über ihn könntest du stürzen." In der Tat stolpern und fallen die Herren der Inneren Sicherheit meist über Spitzelaffären und illegale Lauschoperationen. Jetzt rächt sich, dass Bundesinnenminister Otto Schily die vielen eigenen Zweifel am Verbotsverfahren vorschnell beiseite schob. Nun ist er blamiert. Aber ebenso blamiert sind viele seiner Kollegen in den Bundesländern. Einer nach dem anderen muss jetzt eingestehen, wie tief sein Verfassungsschutz in die Geschichte der NPD verstrickt ist. Deshalb: Besser jetzt ein Ende mit Schrecken als umgekehrt.