Dies ist eine fiktive Begegnung eines V-Mannes mit seinem Führungsoffizier beim Verfassungsschutz. Der Monolog ist frei erdacht, könnte aber genau so stattgefunden haben. Die wörtlichen Zitate sind nicht erfunden.

Sie wollen meinen Namen preisgeben? Das ist gegen unsere Vereinbarung. Wir wollten unsere Liaison strikt geheim halten. Hier, ich hab's schriftlich: "Das Innenministerium ist nicht daran interessiert, Ihre Tätigkeit für die Verfassungsschutzbehörde zu veröffentlichen." Daran werden Sie sich bitte halten.

Klar, Ihr großes Projekt mit dem NPD-Verbot droht zu scheitern. Sie stecken ganz schön in der Klemme, weil immer mehr von meinen Kollegen auffliegen, auf deren Aussagen sich der Verbotsantrag vorm Bundesverfassungsgericht stützt. Erst war es nur einer, dann zwei, dann drei, jetzt fünf. Den "Garantien" des Innenminis-ters, dass das jetzt alle waren, glaubt doch kein Mensch mehr. Aber erwarten Sie bitte kein Mitleid von mir!

Sie wussten doch, dass ich zur NPD gehöre. Ich bin ein V-Mann, Sie haben mich angeworben. Kurz: Ich bin einer, dem Sie vertrauen, Ihnen aber habe ich nie Loyalität geschworen. Bin schließlich kein Beamter, den man als verdeckten Ermittler in den Untergrund schleust. Nein, ich gehörte schon immer zu den Nationalen. Für Sie sollte ich plötzlich beides sein: heute treuer NPD-Kader, morgen Spion des Verfassungsschutzes. Gut, dafür haben Sie mich nicht schlecht bezahlt. Jeder zehnte Deutsche wäre nach einer Umfrage von 1996 bereit, als V-Mann für den Verfassungsschutz "gegen Bezahlung gelegentlich mitzuarbeiten". Kein Wunder, Geld verlockt. Wie viele von uns führen Sie und Ihre Ämter eigentlich? Hunderte? Tausende? Geben Sie doch zu, dass Sie es selbst nicht wissen! "Eine Methode zur heimlichen Informationsbeschaffung" nennt mich Ihr Bundesverfassungsschutzgesetz verschämt.

Sagen wir es doch etwas klarer: Sie brauchen uns, um über die NPD Bescheid zu wissen. Ihre Demokratie soll schließlich "wehrhaft" bleiben, nicht wahr? Da müssen wir, aus dem Inneren der Partei, Sie natürlich auf dem Laufenden halten, sonst erfahren Sie ja nicht, wie sich die "verfassungsfeindlichen Kräfte" entwickeln. Das Bundesverwaltungsgericht billigt Ihnen meinen Einsatz sogar ausdrücklich zu - jedenfalls solange er "verhältnismäßig" bleibt. Was das heißt? Sie machen es sich ganz schön einfach mit mir. Nicht einmal ein eigenes Gesetz gibt's für V-Leute. Bloß eine Dienstvorschrift, die Sie auch noch geheim halten. Ich lese Ihnen mal vor, was drinsteht - falls Sie es vergessen haben sollten: V-Leute dürfen "weder die Zielsetzung noch die Tätigkeit des Beobachtungsobjekts entscheidend mitbestimmen".

Da sind Sie weit übers Ziel hinausgeschossen. Denn wie war das beim Kameraden Holtmann, dem NPD-Chef in Nordrhein-Westfalen und Mitglied im Bundesvorstand der Partei? Und beim Kameraden Frenz, der auch im Bundesvorstand saß? Jahrelang hat Sie dieser gewaltige Einfluss auf die Ziele und die Arbeit der NPD nicht gestört. Jetzt bekommen Sie plötzlich kalte Füße, und die NPD schimpft unsereins "Einflussagenten".

Dabei konnten Sie und all die anderen Führungsoffiziere diese Entwicklung doch schon bei unserer Anwerbung absehen. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident in Thüringen, Helmut Roewer, zahlte dem NPD-Vorsitzenden in seinem Land sogar 40 000 Mark Spitzelhonorare im Jahr. Ein Haufen Geld, das den Kameraden zugute kam. Freund Roewer hatte wohl seinen eigenen knappen Kommentar zur V-Leute-Anwerbung zu wörtlich genommen: "Hinsichtlich der als V-Mann anzuwerbenden Personen gibt es kaum rechtlich verbindliche, die eine oder andere Personengruppe ... ausschlie-ßende Kategorien."