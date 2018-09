Inhalt Seite 1 — Es ist ein Junge! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zum erstaunlichen Ereignis hatten sich alle eingefunden: greise Onkel, freche Tanten, Mütter, gediente Großmütter, viele arrivierte Väter kluger Gedanken zum Thema Familie. An die 100 Personen aus deutschen und ausländischen Universitäten und Verbänden haben sich letzte Woche unter dem Dach der hessischen Staatskanzlei versammelt und das Baby bestaunt. Das Baby - ein rund 80 Seiten langer so genannter Wiesbadener Entwurf, ein radikales Diskussionspapier zur Familienpolitik, das im Hause des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch entstand. Geschrieben mit der Feder des renommierten Familienrechtlers Jürgen Borchert, den Koch als Berater auf Zeit an sich gebunden hat.

Selten ist in einem Papier die prekäre Situation von Eltern und ihren Kinder so gnadenlos analysiert worden, noch nie sind auf politischem Terrain so weitreichende Umwälzungen ins Auge gefasst worden: Arbeitslosenversicherung für erziehende Eltern, Familiensplitting bei der Steuer, Grundsicherung statt einer auf die Erwerbsarbeit bezogenen Rente, Sozialisierung der Kinderkosten nach dem Vorbild der Alterslasten, usw. im Quälprogramm für Nichtfamilien.

Kurzum, es war ein Auftakt zu einem familienpolitischen Wahlkampf, wie ihn die großen Parteien gern vermeiden würden.

Ein Jahr ist es her, dass das Bundesverfassungsgericht der Politik erneut vorgeworfen hatte, Familien dramatisch zu benachteiligen, zum Beispiel durch die Erhebung zu hoher Abgaben wie in der Pflegeversicherung. Ein Beben ging durch den Wohlfahrtsstaat. Es waren Zeiten, in denen sich selbst Joschka Fischer zur Wichtigkeit des Nachwuchses äußerte. Weggeblasen alles im Feuersturm auf das World Trade Center, seitdem werden hierzulande satte Beträge in die Brutstätten für Airbusse gelenkt: 8,6 Milliarden Euros.

Familienpolitik sei nicht nur eine Frage des Geldes, heißt es konsequent in Berlin. Eltern wird empfohlen, ihre finanziellen Handicaps durch zusätzliche Erwerbsarbeit selbst auszugleichen. Betreuung ist das neue Zauberwort. Und die Union fordert ein "Familiengeld": 612 Euro für die ersten drei Jahre. Es bleibt ein Geheimnis, was mit Baby nach den ersten drei Jahren passieren soll.

Opas, Mütter, Väter, Tanten, Omas - in Wiesbaden gab es, ob Ökonomieprofessor, Verfassungsrechtler oder Frauenpolitikerin, kaum einen, der nicht familiäre Alltagserfahrung einbringen konnte. Vom täglichen Druck war die Rede und vom Zeitstress. Aber auch vom großen Glück, mit Kindern leben zu dürfen, und davon, dass zu viele dieser Eltern heute glauben, sich dieses Glück versagen zu müssen. Es gab Verbesserungsvorschläge zum "Entwurf". Aber niemanden, der weniger als eine Revolution gefordert hätte.

Frankreich als Vorbild