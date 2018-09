Inhalt Seite 1 — Schröder und die D-Frage Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Regel ist es ja so, dass der Mensch riecht. Und dass Menschen sich riechen. Wir machen das mit unserem Riechfeld, das sich in der Nasenhöhle befindet und 1,5 Millionen Riechzellen besitzt, die beim Menschen Folgendes riechen: Wasserdampf, Kohlendioxid, Flüchtiges durch Haut und Talgdrüsen.

Grundsätzlich, sagt man, rieche der Mensch im Zusammenspiel von Dampf, Drüsen, Deos und Textil.

Neulich war ich im Bundeskanzleramt bei einer Lesung, saß in unmittelbarer Nähe des Bundeskanzlers auf einem Kissen, und Christa Wolf las einen Text, der mich leider überhaupt nicht interessierte, sodass ich anfing, am Kanzler zu riechen. Ich gebe zu, ich hatte schon vorher bei den November-Sonetten von Günter Grass damit angefangen. Einmal, bei einer Pointe von Günter Grass, beugte sich der Kanzler mit einem Ruck lachend vor, und ich hielt meine Nase in den Windzug, doch ich roch nichts. Dann wartete ich auf eine weitere Pointe von Grass, um mich vielleicht meinerseits vor Lachen in Richtung des Kanzlers zu beugen, aber es kam keine Pointe mehr. Bei der Lesung von Christa Wolf gab es überhaupt keine Pointen, sodass ich Rückenschmerzen vortäuschte und Dehnübungen machte. So stieß ich fast mit der Nase gegen den Kanzler, doch wieder nichts. Kein Dampf, keine Drüsen, keine Deos!

Tja, mittlerweile überlege ich, ob einer, den man Medienkanzler nennt, in der Wirklichkeit überhaupt echt ist? Also, ob meine Sinneswahrnehmung in dem Moment streikt, wo das ansonsten tägliche künstliche Bild behauptet, wirklich zu sein?

Du, ich glaube, habe ich einem Freund erklärt, ich glaube, unser Kanzler ist in Wirklichkeit eine Attrappe! Was sagst du dazu? - Quatsch!, sagte er, wie soll denn eine Attrappe an der richtigen Stelle bei Günter Grass lachen? Und wie, bitte, über Stammzellimport abstimmen?! Okay, ich weiß, dass eine Attrappe nicht über Stammzellimport abstimmen kann, so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht, ich behaupte aber trotzdem: Kein Wasserdampf, kein Kohlendioxid, keine Drüsen beim Kanzler!

Du hättest dich beim Riechen irgendwie bis runter zu seinen Schuhen beugen müssen!

Nein! Die Schuhe, schwarze Budapester mit kleinen Lochmustern, hatte ich am Tag der Lesung sage und schreibe dreimal in Nahaufnahme gesehen, am deutlichsten im Tagesspiegel: der Kanzler mit dem Team Telekom, also die Beine vom Kanzler neben den Beinen von Jan Ullrich, Erik Zabel & Co.