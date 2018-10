1. HELLA KEMPER: Ein Gummibaum, so einsam



2. JUDITH FRÖMMER: Das Recht auf plaisir



3. BÜCHERTISCH: Rezensionen von ZEIT-Literaturredakteuren



4. KULTURKALENDER

Uraufführungen

Premieren

Deutschsprachige Erstaufführung

Ausstellungseröffnungen

Lesungen



Ist es jetzt ein Gummibaum oder nicht? Das sind doch alles Ignoranten, da im ZEIT-Feuilleton, haben keine Ahnung von den grünen Dingern. Und so steht das wohl zwei Meter hohe Prachtgewächs in der Ecke ihres durchgestylten Aufenthaltraumes im vierten Stock des Pressehauses am Speersort. Traurig lässt das Bäumchen seine Blätter hängen, seit sein Gönner es verließ. Der ehemalige ZEIT-Redakteur Fritz J. Raddatz hegte und pflegte diese Pflanze über Jahre, neben anderen wie Heine oder Tucholsky. Doch nun hat der legendäre Journalist und Literat sein Büro geräumt und das Bäumchen den Kollegen von der Kultur anvertraut. Aber die, ... nun wir schweigen kollegial und erinnern uns:

Es ist wohl zwanzig Jahre her, da verschenkten Freunde mit Vorliebe dürre Zweige, die mit Kondomen behängt waren: Gummibäume. Dazu gab auch noch ein anzügliches Gedicht - und perfekt war eins der geschmacklosesten Geschenke der achtziger Jahre. Die Kindervariante war mit Gummibärchen behängt. Die schmeckten vor allem besser.

Doch zur Sache, nein nicht zu den Kondomen, sondern zum besagten Gummibaum im ZEIT-Feuilleton: Natürlich besitzt der Gummibaum ganz zu Unrecht ein verstaubtes Image. Wer die dicken Blätter regelmäßig abwäscht, ab und zu ein bisschen Wasser zur Erde gibt, der wird viel Freude an dieser pflegeleichten Pflanze haben. Vor allem ist sie mit einem relativ dunklen Standort zufrieden - insgesamt also ein sehr robustes Gewächs, das "man auch Anfängern empfehlen kann", heißt es bei "pflanzen-online-home": Noch herrscht im Feuilleton Uneinigkeit, ob Gummibaum oder Drachenbaum oder Hibiscus oder sonst was. Auf jeden Fall hat Fritz J. Raddatz das Pflänzlein jahrelang großgepäppelt - und nun ist es zu haben. Wer bis Montag, den 18. Februar 2002, das höchste Angebot hier abgibt, darf sich die edle Raddatz-Pflanze im Speersort abholen.

Keinen Gummibaum, aber das Frühlingsgedicht "Der Lenz ist da" von Kurt Tucholsky ist unter www.garten-literatur.de/Leselaube/tucholsfr.htm nachzulesen - Herrn Raddatz zu Ehren.

Vom Erlös der Gummibaum-Aktion werden der Musikkritiker Claus Spahn und die Online-Redakteurin Parvin Sadigh einen jungen Baum kaufen, pflanzen und hegen. DIE ZEIT wird sein Wachstum online unter www.zeit.de dokumentieren.