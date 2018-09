Gerner: Der Besuch von Joschka Fischer heute in Prag steht im Zeichen eines Skandals. Die jüngsten Äußerungen des tschechischen Premiers Milos Zeman haben Wirbel ausgelöst. Gegenüber einer israelischen Zeitung verglich er Palästinenserpräsident Arafat mit Adolf Hitler, und Zeman soll den Israelis sinngemäß die Vertreibung der Palästinenser nahegelegt haben. Er hat das flugs dementiert, aber der Schaden ist da. Was hat Zeman denn nun genau gesagt? Das habe ich Jiri Grusa gefragt, dem Botschafter Tschechiens in Wien und ehedem in der Bundesrepublik.



Grusa: Also ich habe den Text hier vorliegen, den ich soeben bekommen habe, und da ist eine klare Missinterpretation drin. Die Atmosphäre ist natürlich jetzt derart, dass jede Kleinigkeit verschiedenes weckt.



Gerner: Aber der Vergleich Hitler-Arafat steht ja außer Zweifel. Für Sie ist das nichts Besonderes?



Grusa: Ich bin immer gegen Vergleiche, weil sie meistens nicht stimmen.



Gerner: Kann man so über einen Friedensnobelpreisträger, der Arafat auch ist, reden?



Grusa: Sie erwarten von mir nicht, dass ich jetzt sozusagen meinen Chef kritisiere. Das ist nicht der Job des Botschafters, aber eins ist klar: Parallelen sind falsch.



Gerner: Halten Sie es für sinnvoll, so einseitig Partei für die israelische Seite zu ergreifen, wie es aus diesem Interview hervorgeht?