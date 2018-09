Inhalt Seite 1 — Milde Gaben mit Hintersinn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dass sich Brasilien am argentinischen Bankrott "anstecken" könnte, diese Furcht ist gering. Voraussichtlich wird die Wirtschaft des Amazonasstaates in diesem Jahr um drei Prozent wachsen, obwohl die Exporte nach Argentinien um die Hälfte geschrumpft sind. Sie wird wachsen, obwohl Zinsen und Inflation hoch bleiben und die Zentralbank fast zwei Milliarden Dollar verkaufen musste, um den Real zu stützen. "Mittel- und langfristig wird unsere Volkswirtschaft von der Peso-Abwertung profitieren", glaubt Roberto Giannetti da Fonseca, Chef der brasilianischen Außenhandelskammer. Und auch eine zweite Hoffnung hat der Brasilianer nicht aufgegeben: "Der Mercosur wird neue Dynamik entwickeln."

Der Mercosur, das sind ein paar Blatt beschriebenes Papier und ein Sack voller Träume. 1991 ist er als "Gemeinsamer Markt des Südens" von den Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay gegründet worden. Seither steht der Name für Enttäuschungen und die mangelnde Bereitschaft der beteiligten Regierungen, die ursprünglichen Ziele zu verwirklichen. Im Mercosur sollten Handelsbarrieren fallen, um für die heimischen Unternehmen einen Markt mit 230 Millionen Verbrauchern zu schaffen. Auch auf internationalem Parkett wollten die Länder gemeinsame Positionen vertreten. Sogar von der kollektiven Verhandlung der Auslandsschulden träumte man damals in lateinamerikanischen Amtsstuben.

Im realen Leben versuchte jeder, sich selbst zu retten. Zwar wuchs der Handel hier und da, Brasilien kauft im großen Maßstab Getreide und Fleisch in Argentinien, Reis und Milchprodukte in Uruguay, und auch die Regierung in Buenos Aires wurde nicht zuletzt wegen ihrer harten Währung gute Kundin von Waren made in Brazil. Doch eine wirkliche Integration scheiterte an der Kleinstaaterei. Immer noch müssen an den Grenzen die Ausweise vorgelegt werden, Rentenansprüche sind nicht von einem Land ins andere zu transferieren, Berufsabschlüsse werden selten anerkannt. Sogar neue Zölle und Importquoten wurden durch die Hintertür eingeführt, etwa bei der Autoindustrie.

Die Vereinigten Staaten gaben dem Spaltpilz auch noch Nahrung. Statt sich mit den Mercosur-Staaten an einen Tisch zu setzen und von Block zu Block zu verhandeln, winken sie mit bilateralen Angeboten, sich der Zollunion Nafta - Kanada, USA und Mexiko - anzuschließen. Für den argentinischen Präsidenten Carlos Menem wurde die Aussicht, in den Kreis der Reichen aufgenommen zu werden, in den neunziger Jahren zur fixen Idee. Er glaubte, dass Argentinien den "Weg in die Erste Welt beschritten" habe, und statt einen lateinamerikanischen Weg zu suchen, verkündete er ein "fleischliches Verhältnis" (relaciones carnales) zu den Vereinigten Staaten.

Brasilien dagegen verfolgt seit Jahren eine selbstbewusste und auf mehr Abstand zu den Nordamerikanern bedachte Politik - in wirtschaftlicher wie in politischer Hinsicht. "Wir lassen uns unsere Außenpolitik nicht aus Washington vorschreiben, sondern verteidigen unsere Interessen", sagt etwa der Diplomat José Luiz Machado aus dem Verteidigungsministerium in Brasilia, der die neue Wehrdoktrin ausarbeitet. "Wir handeln mit Saudi-Arabien und den arabischen Ländern. Wenn das den USA nicht gefällt, können wir darüber offen diskutieren."

Je mehr sich Argentinien von den Vereinigten Staaten abhängig machte, desto mehr suchte Brasilien eigene Wege, außerhalb des Mercosur. So schloss Brasilia mit Venezuela den Andenpakt, ein bilaterales Abkommen über die Lieferung von Öl, Strom und Gas, was Buenos Aires wiederum als "Vertragsbruch" interpretierte. Die Beziehungen zwischen Brasilia und Buenos Aires verschlechterten sich zunehmend, der Mercosur existierte nur noch auf dem Papier. Menems Nachfolger, der entscheidungsschwache Fernando de la Rúa von der Radikalen Bürgerunion, trat in seine Fußstapfen.

Doch jetzt, da das Land am Abgrund steht, wittert das brasilianische Außenministerium Itamaraty eine Chance, dem Mercosur neues Leben einzuhauchen: Und tatsächlich sind aus Buenos Aires neue Töne zu hören. Vorbei sind die Zeiten des "fleischlichen Verhältnisses" zu den Vereinigten Staaten, der jetzige Außenminister Carlos Ruckauf outete sich als "polygam" und umschmeichelt die brasilianische Regierung, die Botschaften beider Länder in Washington sollten in Zukunft auch bei der Verhandlung der Auslandsschulden zusammenarbeiten.