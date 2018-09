Die Cutterin Juliane Lorenz war Fassbinders letzte Lebensgefährtin. Sechs Jahre lebten die beiden zusammen, sie hat seine großen Filme geschnitten, und sie war es, die ihn in der Todesnacht fand. Von Liselotte Eder, Fassbinders Mutter, übernahm Lorenz das gesamte Erbe. Seit zehn Jahren ist sie Präsidentin der Rainer Werner Fassbinder Foundation. Lorenz organisiert Retrospektiven, ordnet den Nachlass - hält sich mit öffentlichen Stellungnahmen jedoch auffallend zurück. Zu schmal scheint der Grat zwischen Geltungsbedürfnis und Erinnerungsarbeit. Viele aus Fassbinders Clan hätten die Nähe zu dem charismatischen Regisseur im Nachhinein genutzt, um die eigene Person zu überhöhen, so sagt sie. "Wie verletzlich Fassbinder in den letzten Jahren tatsächlich war - darum schert sich keiner."

Neue Mythen und Legenden

Dass Juliane Lorenz jetzt erstmals über die Todesnacht Fassbinders mit einem Journalisten redet, liegt an der Mythenbildung um den Regisseur im Dunstkreis seines 20. Todestages. So erschien im Herbst des vergangenen Jahres in Deutschland Jean-Jacques Schuhls viel beachteter biografischer Roman Ingrid Caven . Die Sängerin Ingrid Caven war eine der so genannten Fassbinder-Frauen, die im Leben des homosexuellen Regisseurs eine zentrale Rolle spielten. Schauspielerinnen wie Hanna Schygulla und Eva Mattes, Rosel Zech und Irm Hermann, Margit Carstensen und Barbara Sukowa dienten ihm wechselweise als Musen und als Geschöpfe, die er formte und zu Stars heranzog. Mit Caven war er kurz - von 1970 bis 1972 - verheiratet.

Schuhls Buch berichtet von der engen Beziehung Fassbinders zu Caven. Es erzähle, so die Titelheldin, "nichts als die Wahrheit". Der Roman basiert auf einem Manuskript, das, wie Ingrid Caven in zahlreichen Interviews erklärte, Fassbinder angeblich auf dem Totenbett geschrieben habe. In Stichworten skizziert es das Leben Cavens. Gut möglich, dass es sich um den Entwurf für ein Drehbuch handelt. Ob Fassbinder der Skizze jedoch so viel Bedeutung beimaß, wie sie posthum bekam, ist zweifelhaft.

So spricht beispielsweise die Schauspielerin Rosel Zech - sie spielte die Hauptrolle in Fassbinders Die Sehnsucht der Veronika Voss - von "Geschichtsfälschung". Sie sagt: "Natürlich ist das Buch ein Roman, aber die Caven hat es durch zahlreiche Interviews zur Wahrheit gerinnen lassen." Juliane Lorenz ist erbost über die neuerliche Mythenbildung, sie findet die im Buch erzählte Geschichte "absurd, schlimm, traurig". Das umstrittene Manuskript habe sie in einem Schrank gefunden, als sie nach Fassbinders Tod 1982 die gemeinsame Wohnung auflöste. "Es lag zwischen Papieren von 1978. Rainer schrieb solche Sachen immer dann, wenn er sich von jemandem emotional getrennt hatte - künstlerische Verarbeitung von Schmerz hat er das genannt", sagt Lorenz. Sie selbst hat es der Caven nach Paris geschickt - "als Erinnerung an Rainer".

Juliane Lorenz ist von Erinnerungsstücken Tag und Nacht umgeben. Sie lebt in jenem unscheinbaren Haus in Berlin-Schöneberg, in dem das Archiv der Fassbinder Foundation untergebracht ist. Fassbinders Filmpreise sind in den Räumen ausgestellt, und an den Wänden hängen Gemälde, die er gern mochte. Auf dem Boden breitet Lorenz vor dem Besucher Dokumente aus. Ein Stück Papier mit einem Blutfleck ist dabei. "Das ist das Manuskript, an dem Rainer in seiner letzten Nacht wirklich gearbeitet hat. Sein Kopf lag darauf, ihm war Blut aus der Nase gelaufen. Es sind Notizen zu einem Film über Rosa Luxemburg."

In einer Vitrine des Archivs sitzen Puppen. Die habe er geliebt, sagt Lorenz. Auch Schauspieler seien für ihn so etwas wie Puppen oder Marionetten gewesen. "Er hat es ausgenutzt, dass Menschen sich gerne in Szene setzen." Inmitten glamouröser Künstlerinnen wie Ingrid Caven oder Hanna Schygulla war Juliane Lorenz eine Außenseiterin. Eine, deren Engagement nach Fassbinders Tod vom Clan bestenfalls als "rührend" bezeichnet und schlimmstenfalls als "Erbschleicherei" gegeißelt wurde. "Ich war halt die Cutterin", sagt sie, "ich hab immer allein im Dunkeln gesessen." Als "guten Engel" beschreibt Rosel Zech Juliane Lorenz: "Die hat alles immer organisiert, vom Einkaufen bis zum Schneiden. Ich habe es bewundert, wie strapazierfähig sie war."