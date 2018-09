Offen gestanden, es fällt mir schwer, in diesen Tagen morgens das Radio anzuschalten - vor lauter über dreißigjährigen Kriegen. Der gewaltige Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der fast konstitutive Dauerstreit zwischen Indien und Pakistan um die Kaschmir-Region, der Bürgerkrieg in Angola, der wohl erst noch eine Weile einen seiner Schürer, den nun erschossenen Anführer Savimbi überleben wird - alles Auseinandersetzungen, die sich seit mehr als vierzig, ja seit über fünfzig Jahren hinziehen, ohne dass irgendwie ein Frieden in Sicht, ja nur ein bisher ungeahnter Vorteil für eine der beiden Seiten zu erkennen wäre. Kriege, die in ihrer Sinnlosigkeit nur auf eines Drängen: auf Ausgleich, Ermattung und Frieden - die aber alles dieses offenbar verfehlen.

Stereotypisch kreisen die Morgennachrichten die Schauplätze dieser Dauerkrisen ab - immer wieder Nachrichten, nie wirklich Neues. Man muss schon froh sein, dass die Nachrichten auf fünf Minuten beschränkt, ja bisweilen auf drei Minuten verkürzt wurden. Hätten wir eine halbe Stunde Nachrichten zu füllen - dann würden wir nur noch mehr dieser Dauerkonflikte referiert bekommen: Sudan, Äthiopien und Eritrea, der Balkan, Kolumbien - und so weiter und so fort.

Da kommt mir ein makabrer Gedanke: Könnte es sein, dass man - um auch nur an einen Rest menschlicher Vernunft zu glauben - einfach wegsehen muss? Vernichten Nachrichten den Kinderglauben an das "Gute"? Am besten als Null Nachrichten?

Kommentare und Anregungen sind herzlich willkommen: leicht@zeit.de

Die Beiträge der vergangenen Wochen können im Archiv nachgelesen werden.