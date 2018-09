Gute Ärzte kurieren die Ursachen, nicht die Symptome. Die aktuelle Diskussion um die geschönten Vermittlungsstatistiken der Bundesanstalt für Arbeit (BA) führt in die Irre: Es kann nicht nur darum gehen, die Vermittlung neu zu organisieren, wie es etwa der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion zuletzt vorgeschlagen hat (ZEIT Nr. 8/02). Stattdessen gehört die Vermittlung der BA privatisiert und damit in ihrer öffentlich-rechtlichen Form abgeschafft.

Wie könnte ein solches privates System aussehen? Klar ist, die ehrgeizigen Ziele der bisherigen Arbeitsmarktpolitik müssen weiterhin erreichbar bleiben.

Klar ist aber auch, dass letztlich selbst skeptische Sozialpolitiker nichts gegen eine effizienter arbeitende, private Vermittlung einwenden werden, solange diese nicht einem neoliberalen Kahlschlag gleichkommt. Ein politisch durchsetzbares Konzept, das derartige Bedenken ausräumen dürfte, ist der so genannte Arbeitslosentender.

Was verbirgt sich dahinter? Der Arbeitslosentender ist nichts anderes als ein Paket von drei Gutscheinen, das jedem Arbeitslosen vom Staat ausgehändigt wird. Den "Vermittlungsgutschein" kann der Arbeitslose an einen (selbstverständlich lizenzierten) privaten Arbeitsvermittler seiner Wahl weiterreichen. Dieser kann den Schein dann zum aufgedruckten Nennwert bei der zuständigen staatlichen Behörde einlösen, sofern er den betreffenden Arbeitslosen erfolgreich in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt hat.

Den "Einarbeitungsgutschein" kann ein Unternehmen einreichen, wenn es von sich aus (ohne Vermittler) den Arbeitslosen einstellt - es erhält dann quasi eine Belohnung dafür. Der "Qualifizierungsgutschein" schließlich ist von einem (staatlich anerkannten) Bildungsträger einzulösen, wenn der Arbeitslose nach Beendigung einer Qualifizierungsmaßnahme eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung findet.

Wichtig ist dabei Folgendes: Der Arbeitslose darf jeweils nur einen der drei Gutscheine verwenden, und diese sind in der Reihenfolge Vermittlungsgutschein, Einarbeitungsgutschein und Qualifizierungsgutschein mit steigenden Einlösungsbeträgen ausgestattet - sie sind für den Staat also unterschiedlich teuer.

Der Clou dieses Systems besteht darin, dass es die individuellen Interessen von Arbeitslosen, privaten Arbeitsvermittlern, Unternehmen und Bildungsträgern berücksichtigt und zwischen diesen Akteuren einen Wettbewerb erzeugt. Das führt dazu, dass der Arbeitslose den ökonomisch "richtigen" Gutschein verwendet: Er greift nur dann auf einen für den Staat teureren Gutschein zurück, wenn er mithilfe der preiswerteren Alternative definitiv keinen Arbeitsplatz findet.