Er kam in einem Dorf zur Welt, das von der Hauptstadt des Landes 500 Kilometer entfernt lag und lange Zeit zu den ärmsten Orten des ganzen Reichs zählte. Von Kindheit an musste er hart arbeiten. Die Eltern waren arme Bauern und lebten mit der ganzen Familie in einer primitiven Hütte aus Holz und Lehm mit dem Federvieh und dem stinkenden Ziegenbock. Die ganze Familie waren: der Großvater, die Mutter, der Vater, die Schwester und er. Meine Mutter konnte es sich nur selten leisten, Sahne zu kaufen.

Der Vater hatte das Dorf verlassen, als der Sohn sechs Jahre alt war. Er arbeitete als Zimmermann und Bergmann im Kohlenrevier. Nur im Frühjahr kam der Vater zur Feldbestellung nach Hause. Den Pflug hat auch der 14-Jährige geführt.

Seine Mutter war sehr religiös und auch ihr Vater, den man als Leibeigenen auf 25 Jahre in die Armee geschickt hatte. Wenn ich an meine Kindheit denke, sehe ich immer noch sehr deutlich die Ikonen der Heiligen an der Wand unserer Holzhütte, mit Gesichtern, die vom Qualm der Petroleumlampe gedunkelt waren.

Ich erinnere mich auch, daß man mich lehrte, mit den Erwachsenen in der Kirche vor den Ikonen zu knieen und zu beten. Lesen lernten wir aus der Schrift. Es gab auch eine Lehrerin, an die er gern dachte: Sie war Revolutionärin und Atheistin. Sie verhalf mir zu politischem Bewußtsein und wirkte als Gegenkraft gegen meine streng religiöse Erziehung.

Er war 14, als sich sein Leben entscheidend veränderte. Da verließ die Familie das Dorf. Seine Eltern und vor allem sein Vater, der mit seiner Landarbeit die Familie nicht ernähren konnte, träumten von dem Tag, an dem sie wieder in das Dorf zurückkehrten und ein kleines Haus, ein Pferd und ein Stück Land ihr eigen nennen könnten.

Sie zogen in eine Bergarbeitersiedlung in der Nähe der Stadt. Der Vater war Analphabet.

Er wollte, daß ich Schuhmacher würde, aber ich lernte lieber Maschinenschlosser.