Ob Jesus die Reise seiner Jüngerin auch bezahlt, ist fraglich. Als die Mutter danach fragte, erhielt sie zur Antwort, der Herr benutze für seine Überweisungen manchmal auch Menschenhände.

Der Herr muss großzügig sein, und er rechnet offenbar noch in D-Mark, denn die Reise kostet "ca. 1800 DM, Unterkunft frei". Maximal acht Teilnehmer sollen es sein, die zum "Kurzzeiteinsatz" nach Pakistan fahren. Und: "Wenn es möglich ist: eine Woche Kabul." So steht es auf dem Hinweisblatt der Schule.

Es ist nicht nur dieser beiläufige Satz, der die Mutter von Beate alarmierte. Mit wachsendem Entsetzen las sie unter dem Stichwort Risiko: "Mäßiges Risiko." Und weiter, dass die Teilnehmer "ihr Einverständnis geben (müssen), dass im Falle einer Entführung kein Lösegeld gezahlt wird..."

Sie seien "in erster Linie Touristen, keine Missionare", versichert denn auch Dieter Drexler, der Leiter der Schule, der ZEIT am Telefon. "Das ist rein privat." Eine seltsame Privatreise, wenn man die Papiere der Schule über den "Einsatz" liest, die Beates Mutter im Glaubenszentrum Bad Gandersheim erst nach langem Hin und Her kopieren konnte. Darin steht als Ziel des touristischen Ausfluges: "Das Team vor Ort durch Gebet und Lobpreis zu unterstützen (für geistliche Durchbrüche)." Unter der Rubrik Verheißungen und Vision verrät die Glaubensschule, worum es geht: "Die Vaterschaft und die Liebe des himmlischen Vaters erben und freizusetzen, der die Dürre der Seelen wie auch des Landes mit seinem himmlischen Lebenswasser beenden will." Ob arme, islamische Länder wie Pakistan oder Afghanistan jetzt christliche Missionare brauchen?

Mit dem Team vor Ort dürften jedenfalls ehemalige Schüler aus dem Glaubenszentrum gemeint sein. Beispielsweise Eduard Riepl. Der einstige Gandersheimer ist heute für die christliche Hilfsorganisation Shelter Germany e. V. im pakistanischen Peschawar tätig, wie der Vereinsvorsitzender Udo Stolte bestätigt. Mitglieder dieser Organisation waren Anfang August 2001 von den Taliban unter dem Verdacht unerlaubter Missionierung festgesetzt und erst nach 100 Tagen befreit worden. Riepl ist es auch, der in Beates Visumsantrag als Ansprechpartner für finanzielle Sicherheiten in Pakistan genannt wird. Stolte hält es jedoch für unwahrscheinlich, dass "der Eddi haufenweise Leute bei sich unterbringen kann".

Im Visumsantrag taucht auch Dieter Drexler, der Leiter von Beates Glaubensschule auf, als eine Person, die von Deutschland aus für Informationen und die finanzielle Absicherung ihres Aufenthalts zur Verfügung steht.

Drexler ist der Mann, der am Telefon treuherzig versichert, der "Einsatz" seiner Schüler in Pakistan sei lediglich touristischer Art. Schließlich sei es nicht verboten, nach Pakistan zu fahren, meint er schließlich schnippisch. Beates Mutter kann solchen Versicherungen keinen Glauben schenken, werden sie auch noch so inbrünstig vorgetragen. Sie brachte aus dem Gandersheimer Zentrum eine "Erklärung" mit, die ihre Tochter unterschreiben sollte. Mit ihrer Unterschrift erklärten sich die Teilnehmer des Kurzzeiteinsatzes damit einverstanden, dass ihre Schule "bei einem etwaigen Todesfall keine Beerdigungs- oder Rückführungskosten" übernimmt. Die Teilnehmer an dem "touristischen Vergnügen" verzichteten zudem auf jedwede Haftungsansprüche gegenüber der Schule und dem Einsatzleiter.