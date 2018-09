Inhalt Seite 1 — Spiel mir das Lied Seite 2 Auf einer Seite lesen

In seiner Kulturgeschichte der Neuen Welt hat der Amerikanist Gert Raeithel einige Motive aus den tall tales, den Heldenlegenden der Pioniere, zusammengestellt - alle vom Zuschnitt des Comic-Cowboys Lucky Luke, der schneller schießt als sein Schatten, alle hart am Rand der Selbstparodie. Da ist Sam Patch, der behauptete, über die Niagarafälle springen zu können, Davy Crockett, der die Sonne aufgetaut hat, oder Mike Fink, dessen Triumphliste länger ist als "der Albtraum eines Walfisches". Der Weg vom Gernegroß zum Helden ist so kurz wie der des Superlativs zum Surrealen.

Unter den zeitgenössischen amerikanischen Schriftstellern ist es Robert Coover, der die Hyperbolik der tall tales mit wütender Erzähllust fortschreibt und den Amerikanischen Traum in einen Albtraum gigantischen Ausmaßes steigert. Der Name seiner Helden ist Nobody, die Schauplätze seiner Geschichten sind Phantomstädte in the middle of nowhere. Nachdem er in dem Monumentalroman Johns Frau (1996) den Totentanz der Puritaner-Nachfahren, allesamt Zombies und Mutanten, um die namenlose Titelgestalt in einer durchschnittlichen Provinzstadt inszeniert hat, ist er nun bei den Gründungsmythen angelangt - und er hat für die deutsche Fassung des neues Buches, wie vorher mit Gert Burger, in Dirk van Gunsteren einen Glücksfall der Übersetzungskunst gefunden. Der Held: ein Cowboy, der ebenfalls keinen Namen, nur einen Hut auf dem Kopf und ein Pferd zwischen den Beinen braucht. Die Zeit: Once Upon a Time in America, 12 Uhr mittags. Der Ort: Ghost Town.

Wer einmal durch die Wüsten Nevadas, Arizonas oder New Mexicos gefahren ist, kennt die Abzweiger zu den verlassenen Frontier-Siedlungen, die nun als billige Westernkulissen zu besichtigen sind. Was heute Budenzauber ist, war einstmals die Fata Morgana der Trapper und Goldsucher. Dazwischen, im mythischen Immerdar, reitet unser Ewiger Amerikaner, ein alter Junge im Wortsinn, white male, maulfaul, schussschnell und immer cool, obwohl er nicht viel mehr als sein Herz in der Hose trägt - es sei denn, man zwingt ihn, rohe Pferdehoden zu essen. Denn das ist einer der Initiationsriten in der Phantomstadt - einem mythischen Ort gleich dem schlicht "das Städtchen" genannten U®-Topos in Johns Frau -, die ihn auf seinem Ritt durchs tote "Geierland" mal lockt, mal verfolgt und, einmal erreicht, aus der verstaubten Totenstarre zu archaischem Leben erwacht.

Bis sich diese Stadt, "die so tat, als wäre sie ein Ziel", buchstäblich wieder aus dem Staub macht, wird der Held wider Willen zum gebeutelten Protagonisten einer Kompilation aus Wildwestmärchen und Horrorstreifen. Mal landet er in einer duftenden Badewanne, mal im Gefängnis, mal im Satinbett, mal gefesselt im Futtertrog. Erst ist er Sheriff, dann Mitglied eines zur Rache an frauenschändenden Indianern gebildeten Sicherheitskomitees, dann Anführer einer Bande Zugräuber und schließlich widerstrebender Bräutigam der blonden Sängerin Belle, der emanzipierten Calamity Jane und männerfressenden Domina des Ortes. Ihr Gegenpart ist - Fred Zinnemann mit umgekehrten Vorzeichen - die schöne schwarzhaarige, unschwer als reines Marien-Anbetungsobjekt erkennbare Lehrerin, die unserem Revolver-Hanswurst hier als rettende Florence Nightingale erscheint, dort als willkommenes Prinzessinnenopfer seine Retterqualitäten herausfordert, misshandelt, geschändet und als Spielgewinn der Männerhorde im Hinterzimmer der Kirche aufs Glücksrad gespannt. Nach dem Showdown, wo der literarische Hexenmeister schamlos aus dem Schlussdelirium von From Dusk Till Dawn absahnt ("Durch den Rauch sieht er den toten Spieler ..., dessen blau bebrillter, haarloser Kopf langsam im Schlick seines Halses versinkt"), bezeugen allerdings ein paar blonde Hurensträhnen unter dem schwarzen Heiligenscheitel die fatale Einheit des Weiblichen - oder vielmehr die Einförmigkeit des männlichen Begehrens.

Eine rasante Traumlogik formt aus diesem Trash-Chaos, in dem Hirn und Sperma fließen, Knochen und Galgenholz splittern, eine fantastische Allegorie auf Amerikas kranke, zwischen Nomadentum und Biedersinn zerriebene Seele: Perversion und Narzissmus, Ohnmacht und Größenwahn, Autismus und Horror vacui, Angst und nochmals Angst. Seine Plausibilität gewinnt der Subtext aus der verschmitzten Überhöhung und Verdrehung von Filmzitaten und trivialen Westernmotiven, seine Struktur aus einer entgrenzenden Konfusion von Raum und Zeit, Tod und Leben, die aus Lebewesen Untote, aus Dingen Luftspiegelungen macht und die Folge der Ereignisse als Wahrnehmungsstörung, als falschen Film entlarvt. Sein Schauplatz ist ein "Terrortorium" von ständig verrutschender Ausdehnung, "das sich unter der fremden Gewaltigkeit des sternenübersäten Himmels in alle Richtungen erstreckte, unter jenem leblosen Jenseits jenseits dieses leblosen Jenseits, in dem er mit seinem Leben, oder was er als solches bezeichnete, gelandet war".

In dieser Metaphysik des Irrealen haben nur die symbolischen Zeichen Bestand. Ein weißer Hengst am Firmament, der sich in einem mit weißer Farbe angestrichenen Klepper materialisiert, und eine schwarze Stute, Wundertier und Teilzeitgefährtin: gegensätzliche Verkörperungen der zentaurischen Cowboyexistenz. Der Hut, ob im Badewasser oder im Sand, einsam und bedrohlich wie der von den Schultern gefallene Kopf selbst, "ein Schatten ohne schattenwerfendes Objekt": ein Todeszeichen. Das in der windstillen Luft rotierende Rad eines umgestürzten Planwagens; die Pocahontas-Figur der verführerischen Indianersquaw; der Fotograf als Todesbote; klingende Spucknäpfe; der Pik-Bube aus dem Pokerblatt - alles billige Versatzstücke und zugleich Archetypen von psychoanalytischer Reichweite, mit denen Coover sein böses Spiel treibt.

Nichts ist vor der Metamorphose sicher. Gleise schleichen sich weg, ein Zug "legt falsche Schienen" und versteckt sich in einem Erdloch. Gebäude verschwinden oder tauschen die Plätze. Badewasser schmeichelt wie die Glieder einer Wassernixe. Die Schwingtüren des Saloons schlagen von selbst auf und des Cowboys Nasenbein kaputt, denn "das Nasenbein ist etwas, das nicht für dieses Land geschaffen ist", und nach einem Schlangenbiss "schmerzt sein Bein von der Schulter abwärts". Wo Blinde Falschspieler sind, Frauen Bärte tragen und Männer mit weggeblasenem Hirn eine Schlägerei anfangen, ist eben auch auf den eigenen Körper kein Verlass mehr.