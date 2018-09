Inhalt Seite 1 — Die Lust auf Akte und Akten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man kann an die Sache aus zwei Ausgangspunkten herangehen. Der eine ist der richtige - und der meine: Unrecht Gut gedeiht nicht gut! Die Stasi-Unterlagen gibt es, weil der Geheimdienst eines Unrechtsstaates mit allen unbegrenzten Mitteln seine Bürger (und die der Nachbarländer) ausspioniert hat. Was immer mit diesen Akten in einem Rechtsstaat, in dessen Hände sie nun gelangt sind, gemacht werden darf - eines gewiss nicht: Das, was die Stasi über ihre Opfer insgeheim wusste, nun einfach öffentlich auszubreiten - auch noch gegen den ausdrücklichen Willen der Opfer selber. Der andere Ausgangspunkt ist auf den ersten Blick psychologisch vielleicht verständlich, aber rechtlich gewiss falsch: Wir wollen alles wissen über die Stasi und müssen deshalb auch alles wissen, was die Stasi gewusst hat. Und deshalb dient auch das Opfer (nur) als Objekt der Aufklärung. (Oder wollen sie etwa verhindern, dass wir erforschen, wie die Stasi die Ehen von Bürgern gezielt zerstört hat?, könnte man fragen.)

Von jedem der beiden Ausgangspunkte aus stellt sich das Verhältnis von Regel und Ausnahme anders da. Im ersten Fall heißt dies: Opferakte bleiben geschlossen - außer für die Opfer selber und ganz besonders hochrangige Zwecke des Staates, etwa die Aufklärung schwerster Verbrechen. Im andern Falle heißt es: Auch Opferakten werden geöffnet - außer dem Teil, der ganz intime Privat-Geheimnisse zeigt; die werden geschwärzt.

Wer die Geschichte des Gesetzes über die Stasi-Unterlagen kennt (und das heutige Gesetz), sieht ihm an, dass dieser Konflikt der beiden Ausgangspunkte nie ganz sauber auf den juristischen Begriff gebracht worden ist. Dass die Forschung nie Vorrang haben könnte vor dem Schutz der Privatsphäre rechtswidrig, ja kriminell ausgeforschter Opfer - das ist merkwürdigerweise nicht einmal für ostdeutsche Bürgerrechtler, ausgerechnet für die nicht, selbstverständlich gewesen. Und dass ost- wie westdeutsche Betreiber der Offenlegung der Kohl-Akte darin wirklich über die Beeinflussung der Ostpolitik durch die Stasi nachlesen wollten, das glaubt ja noch nicht einmal ein unaufgewecktes Kleinkind.

Aber merkwürdig: Bis hin in liberale Medien ist der Voyeurismus inzwischen so weit ausgebreitet, dass die klare liberale, rechtsstaatliche, am Datenschutz als Ausdruck der informationellen Selbstbestimmung orientierte Denkweise kaum noch sauber durchgehalten wird. Keiner fragt sich, wie er darüber denken würde, wenn es nicht um seinen politischen Gegner Helmut Kohl, sondern um seine eigenen politische Freunde ginge.

Und keiner dieser Befürworter bemerkt, dass er in absurde Bewertungskonflikte stolpert: Der Staatsanwalt, das ergibt sich aus dem Gesetz, darf Stasi-Akten nicht benutzen, nicht einmal in einem streng justizförmigen Verfahren, es sei denn, es geht um schwerste Verbrechen wie Mord und internationaler Waffenhandel. Aber gleichzeitig sollen die Akten nahezu in Gänze für Wissenschaftler und Journalisten (also: für alle) offengelegt werden können, wenn es nur der "wissenschaftlichen" Neugier dient. Aber darf dann, wäre sarkastisch weiterzufragen, der Staatsanwalt die entsprechenden Zeitungsberichte lesen oder nicht, zuhause: ja - im Dienst: nein?

Ach, es wäre doch so einfach, man kehrte zum richtigen Ausgangspunkt zurück!

P.S.: Und weshalb soll nun der Gesetzgeber an einem Punkte nachbessern? Weil bei der Gesetzgebung nicht klar getrennt wurde zwischen jenen Personen der Zeitgeschichte, die im SED-System die Stasi durch das System gesteuert und genutzt haben - und jenen Personen der Zeitgeschichte, die von der Stasi als Opfer ausgeforscht wurden. Aber saubere Unterscheidungen sind eben der Ausgangspunkt jeder ordentlichen Gesetzgebung. Auch zu diesem Ausgangspunkt sollte man endlich zurückkehren.

Kommentare und Anregungen sind herzlich willkommen: leicht@zeit.de