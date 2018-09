Wenn neben Ihrer Austernplatte oder Ihrer Seezunge eine halbe Zitrone liegt, machen Sie, was jeder vernünftige Mensch macht: in die Hand nehmen und drücken. Wie sonst wollen Sie sie denn entsaften? Spezielle Quetschen gibt es in den Restaurants bisher noch nicht, die findet man in Privathaushalten (wo sie genau so überflüssig sind). Die Saftausbeute vergrößern Sie, indem Sie gleichzeitig mit einer Gabel ins Zitronenfleisch stechen. Zu Hause, beim Kochen, halte ich immer ein Sieb unter die Zitrone

denn die mit dem Saft herausgepressten Kerne sind im Essen nicht willkommen.

Auch Fragen? Schreiben Sie an Wolfram Siebeck, DIE ZEIT, 20079 Hamburg, oder an siebeck@zeit.de