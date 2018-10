Da du nun bewiesen hast, dass du nicht in der Lage bist, dich wie eine Erwachsene zu benehmen oder irgendeine Art von Verantwortung zu tragen, habe ich die schmerzliche Entscheidung getroffen, Wellington einschläfern zu lassen. Das ist natürlich sehr betrüblich ..." In 80 Prozent aller Krimis würde man so einen Satz einfach als Schicksal hinnehmen. So bürokratisch verstiegen schreibt eben der Durchschnittsverfasser an der oberen Leistungsgrenze, und uns Krimifressern geht es mehr um Spannung als um Stil.

Von Joolz Denbys Das Tor des Schmerzes hat man nur ein paar Seiten gelesen, wenn man auf diesen Brief stößt und erkennt: Das ist das Gesabber eines Widerlings. So von oben herab, demütigend und verächtlich kann nur ein richtiges Akademikermiststück schreiben, einer dieser Emporkömmlinge, die da, wo bei anderen das Herz klopft, eine Mobbingmaschine laufen haben.

Und es wundert uns überhaupt nicht, dass Alma Greer, die asthmatisch empfindsame (Putz-, Haus-, Kind-)Frau dieses Oxbridge-Ekels einfach Leine zieht, nachdem sie die Unmündigkeitserklärung auf dem Küchentisch gefunden hat. Wenn einer ihren Lieblingskater Wellington umbringt, macht sie das total fertig. So fertig, dass sie eher halb bekleidet und verheult vor dem Haus ihrer besten Freundin wie eine Pennerin die Nacht auf der Straße verbringt, als diesem aufgeblasenen Wicht von Ehemann eins über die Rübe zu geben. Lange bevor der den Kater mordete, hat irgendetwas von der Größe des Universums Almas Seele geknackt. Davon hat sie sich bisher ganz und gar nicht erholt.

Dabei hätte sie "überall hin gehen können: Oxford, Cambridge - die ganze akademische Welt stand mir offen. O ja, man sagt, ich sei sehr intelligent.

Klingt großartig, nicht? Sicher doch, solange nicht der Rest der Familie aus Genies besteht ..." Der Vater ist der weltberühmte Lorca-Forscher Greer, der Bruder mischt als Computergenie Silicon Valley auf, die Mutter ist Landschaftsmalerin und "die einzige lebende Frau, die es schaffte, den Lake District vaginal wirken zu lassen".

Bevor wir überhaupt begriffen haben, was mit Alma los ist, sind wir längst von ihren frechen Sprüchen gefangen, umgarnt von der Unverfrorenheit, mit der sie verbal die Tabus der schönen heilen Akademikerwelt attackiert, aus der sie kommt und vor der die Mittzwanzigerin immer noch auf der Flucht ist.

Emotional das kleine Mädchen, dem der geniale große Bruder vorgezogen wurde, baut sie sich mit starken Sprüchen auf, pierct sich wie eine Wilde und glänzt mit einem Schwarze-Rose-Tattoo, das vom besten Epidermislocher Yorkshires stammt.