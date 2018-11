Inhalt Seite 1 — ULRICH WICKERT Ich habe den Traum, ein Zweifler sein zu dürfen. Es ist der Traum davon, dass niemand das Recht hat zu sagen: Glaubst du nicht an uns, dann stirb! Seite 2 Seite 3 Seite 4 Auf einer Seite lesen

Mein Traum, von dem ich hier erzählen will, führt mich mehr als 200 Jahre zurück. 1789 ist Paris eine furchtbar stinkende Stadt. Das wissen wir vom Pariser Schriftsteller Mercier, der in seinen zeithistorischen Chroniken ein äußerst anschauliches Bild der größten Kloake Frankreichs gezeichnet hat.

Paris ist eine einzige Latrine, König und Adel haben sich längst nach Versailles davongemacht, um ihre Nasen aus den Zonen des Gestanks zu ziehen.

Es ist die Zeit der revolutionären Veränderungen, der Aufstände der Bürger gegen die Obrigkeit. Ihr Anführer Maximilien de Robespierre plant, ein Gerät in Betrieb zu nehmen, das ein Arzt namens J. I. Guillotin erfunden hat: die Guillotine. Dieses messerscharfe Ding soll all jene ins Jenseits befördern, die nicht nach dem folgenschweren Motto parieren: Bist du nicht für meine Revolution, dann bist du gegen mich.

Ich träume davon, dass ich Robespierre von seinen Plänen abhalte. Was daraus folgt, ist in der Tat ein übermächtiger, idealistischer Traum. Die Weltgeschichte wäre um das Blutvergießen vieler Völker ärmer - aber was stünde anstelle der Gewalt?

Paris. Ich treffe am Abend ein und bin gekleidet wie jedermann. Meine Überlänge macht mir Sorgen, weil die Männer damals sehr viel kleiner sind, doch betrachte ich diesen Umstand als zweitrangig. Ich habe ein Magenmittel dabei, weil ich aus Büchern weiß, dass Robespierre sich häufig unwohl fühlt.

Er sitzt mit seinen Getreuen in einem mit Kerzen spärlich beleuchteten Lokal: Vereinzelte Fackeln, die beißende Petroleumdämpfe verteilen, malen geisterhafte Schatten an die Wand. Ich stelle mich vor als Besucher aus dem Norden, der in Paris medizinisch-wissenschaftliche Studien betreibt. Man bittet mich an den Tisch, setzt mich an die Seite des Revolutionsführers, der mir dadurch auffällt, dass er besonders ungewaschen riecht. Ich frage ihn, wie es ihm geht, und er antwortet: Monsieur, meine Gedanken sind frei, allein mein Bauch, er streikt. Ich berichte ihm von einer Pille, die ich dabeihabe, gebe sie ihm und fordere ihn auf, Wasser zu nehmen und keinen Wein.

Ich will mit ihm über das Richtschwert reden, die Guillotine. Er nimmt mich mit zu dem Schreiner und Klavierbauer Schmidt, einem Rheinländer. Seine Werkstatt in der Rue Saint-André des Arts flößt mir einigen Respekt ein, denn hier baut er nach Guillotins Plänen das Fallbeil, das später viele Menschen den Kopf kosten wird. Danach begleite ich Robespierre zu Monsieur Guillotin, dem Arzt, der das Mörderding erfunden hat. Ich präge mir beide Adressen ein, denn ich will sie noch einmal allein besuchen.