Der spanische Langläufer Johann Mühlegg wurde bei den Olympischen Spielen des Blutdopings überführt. Wie funktioniert modernes Blutdoping?

Früher injizierten sich Ausdauersportler eigene rote Blutkörperchen, die Wochen zuvor entnommen und gekühlt worden waren. Heute wird einige Tage vor dem Wettkampf ein Hormon gespritzt, das eine Erhöhung der Konzentration der roten Blutkörperchen bewirkt. Die menschliche Ausdauerleistung ist an die Versorgung mit Sauerstoff gebunden: Wir atmen ihn ein, dann wird er an das Molekül Hämoglobin in den roten Blutkörperchen übertragen und zu den Muskeln transportiert. Bei bestimmten Krankheiten kann der Mensch zu wenig rote Blutkörperchen haben, ein häufiger Grund dafür sind chronische Nierenkrankheiten. Um die Bildung roter Blutkörperchen anzuregen, hat man sich einen Stoff zunutze gemacht, von dem man wusste, dass er in der Niere gebildet wird und sich im Knochenmark positiv auf die Bildung roter Blutkörperchen wirkt. Anfang der achtziger Jahre hat man das Gen für dieses Hormon - Erythropoietin, kurz: Epo - kloniert. Dafür hat die Firma Amgen im Dezember 1984 ein Patent beantragt. Erythropoietin ist als Mittel zur Vermehrung der roten Blutkörperchen zum Beispiel bei Niereninsuffizienz für viele Menschen lebensbedeutend.

Bei Mühlegg jedoch wurde Darbepoetin entdeckt. Was unterscheidet es von Epo?

Darbepoetin ist deutlich verschieden vom körpereigenen Epo und mit einer längeren Lebensdauer versehen. Patienten müssen es zum Beispiel nur einmal statt dreimal pro Woche spritzen. Alles, was Herr Mühlegg zu seiner Verteidigung vorgebracht hat, ist Quatsch. Er versucht sich mit Diät und Durchfall rauszureden, die den schwankenden Wert verursacht hätten. Unfug!

Darbepoetin ist nachgewiesen worden, also muss er es gespritzt haben. Oder es ist ihm gespritzt worden.

Mühlegg war schon vor Monaten durch hohe Werte aufgefallen. Hätte man ihn nicht früher überführen können?

Die Werte am jeweiligen Wettkampftag waren gerade an der Grenze, höhere Darbepoetin-Werte können nur bei Trainingskontrollen entdeckt werden. Deshalb wurde einige Tage vor dem Wettkampf in Salt Lake City eine Trainingskontrolle durchgeführt - da ist er reingefallen.