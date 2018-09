Alle gegen Monti

Es den Amerikanern zeigen - das wollten die Europäer schon vor zwei Jahren. Damals, während eines Treffens in Lissabon, tönten die Regierungschefs: Bis 2010 solle Europa alle anderen Wirtschaftsregionen überholen und sich zur "dynamischsten und konkurrenzfähigsten Wissensgesellschaft der Welt" mausern. Am kommenden Wochenende müssen sie auf dem Europäischen Gipfel in Barcelona eine erste Bilanz des damals verabschiedeten Reformprogramms ziehen. Das wird bitter, wenig wurde erreicht. Kein Wunder, denn der Pascal Lamy des März 2002 ist eine Ausnahme. Die EU-Kommissare haben in der EU einen schweren Stand. Dabei sind sie es, die für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen und die europäische Wirtschaft stärken sollen.

Zum Beispiel Kommissar Mario Monti. Eigentlich sagt der EU-Kommissar für Wettbewerb nichts anderes als sein französischer Kollege: "Die Zeiten, in denen der Staat die Wirtschaft prägte und stets als Helfer in der Not einsprang, sind endgültig vorbei." Doch der Italiener wird für solche Sätze beschimpft.

Vor ein paar Tagen erst musste er erleben, wie gereizt die Stimmung ist. Monti hatte sich in einem Interview über die mögliche Fusion der deutschen Energieriesen E.on und Ruhrgas geäußert: Politische Eingriffe in den Markt, wie eine spezielle Ministererlaubnis, seien "nicht sehr hilfreich". Sofort attackierten ihn Kanzler Gerhard Schröder und Wirtschaftsminister Werner Müller. Dann kam es noch dicker: Als bekannt wurde, Monti wolle die hohen Gebühren von Mobilfunkbetreibern untersuchen lassen, bezeichnete ihn die Branche als ihren Totengräber. Der streitbare Italiener kennt diese Reaktion schon aus der Automobilindustrie. Die - und in ihrem Gefolge der deutsche Autokanzler - ist ihm gram, weil er die Freistellungsverordnung auslaufen lassen will. Dann könnten die Hersteller ihre exklusiven und preistreibenden Händlernetze nicht länger aufrechterhalten. Die sind ein Grund dafür, dass Autos nirgendwo in Europa so teuer sind wie in Deutschland.

Wäre es nur Monti. Derzeit vergeht keine Woche, ohne dass jemand in Berlin, Rom, Madrid oder London mächtig gegen "die da" in Brüssel zu Felde zieht. Allein in den vergangenen Tagen holte nicht nur Schröder zum Schlag aus, sondern auch der italienische Postfaschist Umberto Bossi. Und immer schwingt der gleiche Vorwurf mit: "Die da" würden auf nationale Besonderheiten keine Rücksicht nehmen, "die da" wollten Unternehmen kaputtmachen, und "die da" seien sowieso viel zu arrogant und weltfremd. "Die" sind dann immer die drei Starkommissare mit ähnlicher Mission: neben Monti noch Binnenmarktkommissar Frits Bolkestein und Pedro Solbes, zuständig für Währung, Wirtschaft und damit auch für die berüchtigten blauen Briefe. Das Trio pflegt die Marktwirtschaft innerhalb der Europäischen Union - und genau das ist ihr Problem.

Nicht nur im deutschen Kanzleramt werden die drei von der Kommission inzwischen als Vollzugsbeamte einer unzeitgemäßen Politik betrachtet. In den sozialdemokratischen Hauptstädten raunt man laut, Brüssel setze mit aller Macht eine Agenda um, die nicht mehr den Zeitgeist treffe. Liberalisierung, Förderung des Wettbewerbes, Binnenmarktintegration - solche Worte und Werte werden zwar offiziell noch begrüßt. Doch die Macht, sie im eigenen Land durchzusetzen, würden die europäischen Regierungen der Kommission heute wohl nicht noch einmal verleihen. Zu sehr schmerzt die Umsetzung, wenn im Wahljahr Subventionen in Ostdeutschland gekürzt werden sollen, wenn in Frankreich industrielle Zusammenschlüsse verboten werden, wenn in Schweden Volvo und Scania nicht fusiionieren dürfen und in Italien ein paar Banken auch nicht.

Eigentlich sollte Monti das nationale Maulen egal sein. Denn der hagere Wirtschaftsprofessor hat bei seinen Entscheidungen meist nicht nur die ökonomische Theorie, sondern auch die Paragrafen auf seiner Seite. Wenn "Dr. No", so sein Ehrentitel, unbestechlich gegen Wettbewerbsverstöße vorgeht, Fusionen verbietet oder Märkte liberalisiert, dann kann er sich auf eindeutige Gesetze stützen. Und die haben die europäischen Regierungen einst selbst in sein Aufgabenbuch geschrieben - zum Wohl der Verbraucher. Trotzdem muss sich Monti Sorgen machen. Denn beim Jammern bleibt es nicht. Die Völker Europas mauern wie die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mit aller Macht kämpft nicht nur die Bundesregierung für Hochsubventionen in den neuen Ländern, auch die Portugiesen lassen keinen politischen Trick in der Kiste, um ihren Schweinebauern Unterstützung zu sichern.