Dass das Resthotel in die modernistischen Glasfassaden des Potsdamer Platzes integriert ist und dort so natürlich wirkt wie ein Lämmergeier in einem AKW, wird kaum der Grund für die Neugierigen gewesen sein, sich kalte Füße zu holen. Es ist vielmehr die Sehnsucht der Berliner nach einer halbwegs antiken Vergangenheit, die sich auch in dem Bestreben manifestiert, das alte Schloss zu restaurieren. Abgesehen davon, dass sich einige Leute eine Menge Geld davon versprechen.

Mit diesem Hotel Esplanade existieren nun zwei Häuser gleichen Namens in Berlin, wobei das neue alte eben nur ein Restaurant darstellt. Der Rest der Immobilie wurde (oder wird) als Eigentumswohnungen verkauft. Muss schön sein, unten im Haus ein nobles Restaurant zu haben, mögen sich die Wohnungseigentümer sagen. Habe ich auch gedacht und einen Tisch bestellt. Für abends, weil mittags bekanntlich kein Mensch fürs Essen mehr Geld ausgeben will als für ein Paar Socken. Jedenfalls war der Kaisersaal, als ich ihn ausprobieren wollte, nur abends geöffnet.

Der Taxifahrer weigerte sich, ein Paar himmelblaue Socken in Zahlung zu nehmen, die ich wenige Stunden zuvor bei Peek & Cloppenburg gekauft hatte. »Die nehm ich nicht mal als Trinkgeld«, sagte er mit dem den Berlinern eigentümlichen Witz. So wurde ich schon einmal 15 Euro los und hatte das Restaurant noch nicht einmal betreten. Hinter der Glastür, wo die koksende Jazzgesellschaft der zwanziger Jahre schwofte und, noch früher, das preußische Offizierskorps adelige Fräuleins zum Tanze führte, sieht es heute aus wie in einer Moskauer U-Bahn-Station: entsetzlich viel Marmor, bombastische Säulen, ein Eckchen Neobarock und rote Sessel wie in allen Hotelhallen dieser Welt.

Hier unten befinden sich auch, was zu rühmen die Tageszeitungen nicht müde wurden: die Originaltoiletten des Kaisers. Nicht der Kaiserin, wohlgemerkt. (Damen mussten früher wohl nicht aufs Töpfchen.) Sehenswert ist daran nicht viel. Alter Marmor, zwei blinde Waschbecken und die übliche Pissoirarchitektur, die ich in Londoner Hotels schon prächtiger gesehen habe. Dort achtete ein grauhaariger Domestike zwischen der Mahagonitäfelung darauf, dass die Schultern der Gentlemen frei von Schuppen waren. Hier ist man allein mit seinem Drang. Die Grauhaarigen sind alle freigestellt.

Freundliche junge Männer drücken den Gast in die roten Sessel und überreichen ihm ein Triptychon von gewaltigem Ausmaß. Auseinander geklappt ist es so breit wie die ZEIT, nur schwerer. Es enthält die Speisekarte. Bei der Lektüre stellen wir fest, dass die Preise sich im mittleren Segment der Luxuskategorie bewegen. Mit sechs Paar Socken pro Person muss man rechnen.

Eine Treppe höher - und der Gast betritt den Kaisersaal. Sagen wir es ehrlich: Es ist mehr ein Zimmer als ein Saal. Seinen Namen verdankt er einer lebensgroßen Leinwand über dem Kamin, Seine Majestät darstellend, gemalt wie von Max Slevogt, der auf posierende Schauspieler spezialisiert war. Ansonsten ist der Saal weiß. Wenig vergoldet, sondern weiß wie das KPM-Porzellan auf den Tischen. Und wie die Handschuhe der Kellner. Jawohl, so vornehm geht es hier zu, dass die Kellner weiße Handschuhe tragen wie die Verkäuferinnen von Bulgari! Vielleicht hätte der Taxifahrer statt der Socken ... Doch dafür ist es jetzt zu spät.

Am Tisch wird klar, warum man die Speisekarte hat unten lesen müssen, am voll gepackten Tisch wäre das nur möglich, wenn man ihn vorher abräumte. Die Weinkarte ist handlicher, sie ist jene von Lutter & Wegener, dem gemütlichen Lokal in der Charlottenstraße. Das ist erfreulich, weil dadurch die Auswahl groß ist und die Flaschen erschwinglich sind. Der Feinburgunder (so nennen sie dort einen nicht im Barrique ausgebauten Chardonnay) des Wachauer Weinguts Nikolaihof ist jedenfalls ein festlicher Auftakt zu unserem Menü.