Die Stasi-Akte von Altkanzler Helmut Kohl, eine "Opferakte" also, bleibt geschlossen. Über diese Entscheidung des Berliner Bundesverwaltungsgerichts konnte niemand staunen, der sich ein Grundgefühl für die Grundrechte, vor allem für die Bedeutung der Privatsphäre bewahrt hatte. Staunen konnte man nur über die Vorgeschichte, die diesen Prozess überhaupt notwendig gemacht hatte - und staunen kann man immer noch über manchen Kommentar nach der Entscheidung. Das klang mitunter schon fast so, als sei die Stasi-Unterlagen-Behörde mit ihrem Forscherdrang zwar nicht über alles, aber doch über die Rechtsprechung erhaben. Die Entscheidung des Gerichts kann aber nur der als Behinderung der Aufarbeitung des Stasi-Systems verstehen, der die Opfer ein zweites Mal zum Opfer machen will - zum Objekt des Voyeurismus einer sich selber absolut setzenden Aufklärung.

In diesem Fall galt es, endlich eine scharfe Grenze zu ziehen - nicht etwa, wie fälschlich behauptet wurde, zwischen Ost und West: Die einen Akten werden auf den Markt gebracht, die andern nicht. Sondern zwischen Tätern und Opfern - gleichviel, ob im Westen oder im Osten. Das Wirken der Stasi-Täter muss in der Tat aufgeklärt werden, aber das Leben der Stasi-Opfer bleibt deren eigene Sache. Und selbst Personen der Zeitgeschichte sind weiterhin nicht nur in ihrer Intimsphäre geschützt, sondern vor jeglicher Ausspähung und Bloßstellung. (Es sei denn, es ginge ausnahmsweise um äußerst schwerwiegende Verbrechen wie Mord und Waffenhandel.) Wenn es zu dieser Grenzziehung erst des Falles eines prominenten westdeutschen Politikers bedurfte, während schon mancher ostdeutsche Bürgerrechtler von der Gauck-Behörde bloßgestellt wurde - umso schlimmer. Aber inzwischen wollen einige in Ost und West die alten ostdeutschen Funktionäre nicht mehr "gaucken", sondern lieber die alten westdeutschen Politiker "verkohlen". Verkehrte Welten!

Jetzt erschallt also der Ruf nach dem Gesetzgeber - als ob die Richter Unrecht gesprochen hätten. Wenn dies wirklich nur geschieht, um nun nicht auch noch die Personen aus der ostdeutschen Zeitgeschichte des SED-Regimes von dem jüngsten Urteil profitieren zu lassen, so geht das in Ordnung. Denn die Trennlinie zwischen Opfern und Tätern, die Unterscheidung zwischen Datenschutz und Tatenschutz hat das (bundesdeutsche, aber ostdeutsch inspirierte) Gesetz in der Tat nicht sauber gezogen - wie denn dem ersten (ostdeutschen) Unterlagen-Gesetz diese Trennung offenbar gänzlich fremd gewesen ist: Offenlegung als Selbstzweck. Aber eines kann der Gesetzgeber auch jetzt nicht wagen: das Urteil aus Berlin hinterrücks auf den Kopf zu stellen.