In Downtown-Manhattan ragen jetzt zwei Lichtsäulen in den Himmel - eine Gedenkinstallation, die am Montag in Betrieb ging. Sie soll an die eingestürzten Twin Towers erinnern. Aber Banktürme sind sie eben nicht. Das World Trade Center allein stellte früher zehn Prozent der Bürofläche von Downtown bereit, ringsum sind noch mal ähnlich viele Büros wegen Staub oder Einsturzsorgen geschlossen - oder einfach, weil die Firmen jetzt andere Büros gefunden haben, in New Jersey, Queens, Brooklyn, Connecticut. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft schätzt, dass mindestens 60 000 Jobs sind aus der Gegend verschwunden sind, obwohl der Bürgermeister Michael Bloomberg bei den Firmen persönlich vorbei schaut und die Stadt Finanzhilfen anbietet. Dank moderner Technik kann man komplexe Organisationen heute an mehreren Orten verteilt betreiben - der 11. September hat den Herstellern von Videokonferenz-Anlagen einen Boom beschwert. "Die Auflösung der Wall Street hat sich beschleunigt", glaubt gar Tari Schreier, der in New York als Krisenberater für Unternehmen arbeitet.

Nun mal nicht so schnell: Eine "Auflösung" von Downtown-Manhattan wäre das ziemlich Gegenteil von dem, was seit Jahren die Städteforscher erzählen. Dass nämlich hoch innovative Branchen wie die Finanzwirtschaft am besten funktionieren, wenn sie sich eng zusammenballen. So können nämlich die besten Kräfte beim Mittagessen und bei Partys Informationen austauschen, sich einander Jobs zuschachern, Ideen abkupfern - und überhaupt da sein, wo es diesen Leuten am besten gefällt: in einer Weltstadt eben. Seit dem 11. September hat sich die Kalkulation freilich etwas geändert. Es ist eben auch ziemlich gefährlich, so viele hochkarätige Köpfe an einem Ort zu versammeln. Erst recht an einem, wo in diesen Tagen schon mal die Sicherheitskräfte des Energieministeriums ausschwärmen um "rein routinemäßig" nach Atombomben zu suchen. "Die immense Konzentration von Ressourcen an einem einzigen Ort ist einfach fahrlässig", glaubt jetzt die Soziologin und Stadtforscherin Saskia Sassen von der Universität Chicago - immerhin die Autorin des Standardwerkes "The Global City", Weltstadt. Sie sagt jetzt: "In der vernetzten Welt werden dise Knotenpunkte zu einem enormen Risiko".

So hat der 11. September den Städteforschern einen neuen Konsens beschert, einen Mittelweg: Ballung ja, aber nicht mehr ganz so viel. "Der große Trend im Augenblick ist Diversifikation", sagt Paul Knox, Autor und Geograf an der Provost University: Unternehmenssitze an mehreren Stellen der Stadt, hoch zentrale Tätigkeiten mittendrin und das "Back Office" draußen auf dem platten Land. "Eines Tages könnten vor allem repräsentative Büros in den Innenstädten verbleiben", glaubt sein Kollege Peter Marcuse von der Columbia University. Marcuse findet daran auch eine gute Seite: Die Städte würden dann wohl anders aussehen, lebendiger. Ohne ganz so viele graue Büros und vielleicht mit mehr Freizeiteinrichtungen und "urbanem Design".

Jetzt müssen bloß noch die Banken mitmachen. Zum Beispiel die Lehman Brothers. Anruf beim Firmensprecher Bill Ahearn: "Wir haben vor zwei Wochen begonnen, aus dem Sheraton auszuchecken". Und wohin? Lehman hat ein riesiges neues Bürogebäude angemietet - in New Yorks Mid-Town. Dort und in benachbarte Gebäude - etwa zehn Minuten voneinander entfernt - soll jetzt der Großteil der verstreuten Bankiers zurückkehren. "Es ist großartig, bald wieder alle Leute unter einem Dach zu haben", sagt Ahearn. Wie bitte, hat die Bank denn nichts gelernt aus dem 11. September? "Wissen Sie, wir haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn wir alle zusammen sitzen. Kunden wollen Lösungen, bei denen oft viele Experten aus unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammenarbeiten müssen. Die würden schon komisch gucken, wenn wir die über die ganze Landschaft verstreut sitzen hätten".

