1. ERLEBNIS-

Bildungsreise nach Leipzig

Vom 21. bis 23. März präsentieren in der Leipziger Buchmesse Verlage und Autoren ihre Neuerscheinungen einer großen Leserschaft

2. ONLINE UNTERWEGS - Link-Besprechungen zum Thema

3. FRISCH VOM MARKT - Weitere Angebote

4. RECHTSWEGE - aktuelle Urteile der Reiserechtsprechung

5. ZEIT-PROJEKTREISEN - Neues Angebot: Costa Rica



1. ERLEBNIS - Bildungsreise nach Leipzig

Von Judith Frömmer

»Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Meßzeit, woraus mir ein besonderes Vergnügen entsprang: Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Antheil; besonders aber zogen meine Aufmerksamkeit an sich, in ihren seltsamen Kleidern, jene Bewohner der östlichen Gegenden, die Polen und Russen, vor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Kleidungen ich gar oft zu Gefallen ging.« - Hätten wir nicht gerade die Feier seines 250. Geburtstages hinter uns, könnte man meinen, Goethe schlenderte nach der Ankunft in seinem Studienort über die Leipziger Buchmesse. Vom 21. bis 23. März werden sich dort neben deutschen Verlegern und Autoren wieder insbesondere osteuropäische Verlage und Schriftsteller einem breiten Leserpublikum präsentieren.

Während es im herbstlichen Frankfurt in erster Linie ums Geschäft geht, so heißt es häufig aus dem Mund von Verlegern und Autoren, bietet die leselustige Atmosphäre auf der Leipziger Buchmesse das geeignete Ambiente zum Knüpfen und Pflegen wichtiger Kontakte. Die seit dem Mittelalter bestehende Rivalität der beiden wichtigsten deutschen Büchermessen hat sich längst in eine friedliche Koexistenz gewandelt. Während sich die Frankfurter Buchmesse nach wie vor als führende deutsche Verkaufs- und Lizenzmesse im Buchhandel versteht, die ihre Pforten offiziell nur für ein Fachpublikum öffnet, konnte sich die öffentlich zugängliche Leipziger Buchmesse nach der Wende insbesondere durch das umfangreiche Rahmenprogramm »Leipzig liest« als Autoren- und Lesermesse profilieren.

Seither pilgern jedes Jahr etwa 65 000 Leseratten in die sächsische Metropole, die damit etwas von der gelehrig-mondänen Atmosphäre wiedererlangt hat, die sie zu Goethes Zeiten zum deutschen Mekka der Bildungshungrigen gemacht hatte. Denn nicht nur dieser, sondern unter anderem auch Lessing, Klopstock und Jean Paul waren nicht zuletzt auf Wunsch ihrer ehrgeizigen Eltern zum Studium nach Leipzig gezogen. Während die mehr oder minder ernsthaft als »Klein Paris« bezeichnete Metropole der Gelehrsamkeit damals eine recht illustre Gesellschaft empfing, hat sich die Leipziger Buchmesse heute die Devise »Bildung für alle« auferlegt. Denn wen das Lesefieber bisher noch nicht gepackt hat, kann durch scheinbar bildungsfeindliche Attraktionen wie die Comicmesse zur Gemeinde der passionierten Leser stoßen, die jeden Frühling durch Leipzigs Straßen zieht.

Mit Auerbachs Keller, Völkerschlachtdenkmal sowie zentralen Schauplätzen der friedlichen Revolution von 1989 und zahlreichen anderen Kulturdenkmälern ist die Bachstadt Leipzig an sich schon eine Bildungsreise wert. Doch zur Buchmessezeit kann man von Leipzig aus mit wenigen Schritten den Rest der Welt bereisen. Die Foren »Berliner Zimmer« oder »Café Europa«, wo sich ein Teil des umfangreichen Rahmenprogramms mit unzähligen namhaften Autoren und Debütanten abspielt, bilden nur die erste Etappen einer fiktiven Weltreise. Auch in diesem Jahr laden die Veranstalter besonders in die literarischen Landschaften Osteuropas ein. Autoren aus Russland, Polen, Ungarn, Litauen, Tschechien und Kroatien präsentieren sich mit eigenen Programmen und auf Gemeinschaftsständen.