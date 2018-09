Was wäre gewesen, wenn ...? Die alte Frage, die den Historiker zum Träumen verführt. Was wäre, wenn aus dem deutschen Frühling von 1848, aus dem Paulskirchenplenum tatsächlich die deutsche Republik hervorgegangen wäre? Einer würde dann heute ganz gewiss zu ihren Gründungsgestalten gehören, zu den großen Rednern der Parlamentsgeschichte. So aber erinnern sich nur noch die Naturwissenschaftler seiner - als des Geologen und Zoologen Carl Vogt. In Genf, vor der Universität, wo er lehrte, steht sein Denkmal; weit über hundert Titel zählt das Verzeichnis seiner wissenschaftlichen Schriften: Forschungsberichte, Lehrbücher, zoologische Studien.

Doch Vogt war eben auch ein Vorkämpfer der deutschen Republik, ein engagierter Linksdemokrat. Schon im Vormärz hatte er in Paris und Nizza mit dem französischen Sozialisten Pierre Joseph Proudhon und dem russischen Anarchisten Michail Bakunin debattiert, mit Georg Herwegh, dem deutschen Dichterrevolutionär, und James Fazy, dem liberalen Schweizer Journalisten, der bald in Genf eine bedeutende politische Rolle spielte und später einer der engsten Freunde Vogts sein sollte. Im Jahr der europäischen Revolutionen dann, im März des Jahres 1848, wird Vogt in der Paulskirche neben Robert Blum zum Wortführer der demokratischen Linken. Ihr Ziel: die Republik, das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht, die Gleichberechtigung aller Nationalitäten.

Atheist, Kosmopolit, der witzigste Redner des Parlaments

Die Kommunisten hassten ihn wie die Reaktionäre. Für Karl Marx in London ist Vogt bloß ein Vulgärmaterialist und kleinbürgerlicher Demokrat. Noch 1861 schleudert er ihm, den er jetzt für einen Parteigänger Napoleons III. hält, den Bannfluch hinterher: Herr Vogt betitelt er kurz und knapp seine Polemik. Kampfgenosse Friedrich Engels setzt sie 1871 erbittert fort: Abermals "Herr Vogt".

Doch es war nicht nur sein politischer Pragmatismus, der die einen, und sein konsequenter, darwinnaher Materialismus, der die anderen reizte. Es waren auch Stil und Gestus seines Auftretens, seiner Rhetorik. Er muss sein Publikum ähnlich provoziert haben wie in späterer Zeit Herbert Wehner, nur dass Vogt lieber noch zum Degen griff als wie jener polternd zur Keule: "Ich bin wahrlich der Meinung Proudhons: Mit Verstand, Ernst und Ruhe kommt man nicht mehr durch - die einzige Waffe, deren man sich noch gegen dieses dickhäutige Volk dickhäutiger Philister und Politiker bedienen kann, ist der Spott, der Hohn, die Ironie ... Denn die hohle Jämmerlichkeit ihrer Hämorhoiden-Politik ist nur mit äußerlichen Lappen verhängt, die man fratzenhaft anmalen muß, um den ganzen Harlekin wider Willen zur allgemeinen Erkenntniß zu bringen." Später, schon im Exil, sollte er seine Erfahrungen mit dem Duodezstaatengeist der Deutschen in einer tierischen Komödie zusammenfassen: Untersuchungen über Thierstaaten.

Ein kraftvoller Mann war Vogt - den Genüssen des Lebens stets zugetan -, ein souveräner Geist. "Den witzigsten Redner des Parlaments", nennt ihn Ricarda Huch, und für Veit Valentin, den Chronisten der 48er-Revolution, ist er eine "ganz unhistorisch gerichtete Persönlichkeit" in "sentimental-feierlicher Zeit": "Derb bis zum Zynismus" und "grenzenlos in naturwissenschaftlichem Souveränitätsgefühl", dabei "hell und wach, dreist und gewalttätig, gegenüber Gefühlswerten stets bereit zu höhnender Schärfe".

Ja, es hat seine Zeitgenossen wohl nicht zuletzt provoziert, dass er als Mann der Wissenschaft über religiöse Fragen sprach, als bekennender Atheist den Kirchen, deren Freiheit er gewahrt sehen wollte, ihre Schranken wies. Ein Wissenschaftler aber, der sich "vom Standpunkt des entschlossenen Unglaubens aus" (Valentin) in die Gesellschaftspolitik mischt - dergleichen sehen Deutschlands fromme Politiker und Kirchenmänner ungern, wie noch die jüngsten Diskussionen über die Stammzellforschung gezeigt haben.