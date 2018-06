Im "Modernes" in Bremen, einem früheren Kino, hatte das Publikum auf roten, schrecklichen Baumarktplastikstühlen Platz nehmen müssen, was bei der Zugabe keine Rolle mehr spielte, denn es saß nach anderthalb Stunden niemand mehr: Standing Ovations für das Esbjörn Svensson Trio am Sonntag in Bremen.



In der "Fabrik" in Hamburg, einer früheren Fabrik, hatte man die beim Jazz hier sonst üblichen Bänke von vornherein weggelassen, sonst hätten die Leute gar nicht alle reingepasst. Vor der Bühne sah man sie dicht gedrängt wogen und wippen und nach anderthalb Stunden pfeifen und johlen, und der Wunsch nach mehr fühlte sich an wie bei einem Popkonzert. Das war der Montag in Hamburg.

Große Momente einer großen Tournee, die noch ganz am Anfang steht. Jetzt Deutschland, dann Schweden, Frankreich, Irland, Spanien, Schottland, die USA, Kanada, Italien und die Schweiz. Im Herbst dieses Jahres wird dieses Trio international etabliert sein.

Wann haben Klavier, Kontrabass und Schlagzeug zuletzt solche Begeisterung ausgelöst? Wann Jazz?

Aber ist dies überhaupt Jazz? "Wir sind eine Popband, die Jazz spielt", soll Esbjörn Svensson einmal gesagt haben. Stimmt das? Im kurzen Interview zwischen zwei Auftritten grinst er wie ein großer Junge. "War nur Spaß." Und dann zählen er und seine beiden Kollegen - alle Mitte dreißig, alle aus Stockholm - die Stars ihrer Jugend auf: Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix ... "Das war die erste Musik, die wir ohne unsere Eltern gehört haben." Svensson kann sogar einige Zeilen von Ballroom Blitz singen, mit denen sich The Sweet auf immer in die Festplatte der Pubertät eingeschrieben haben.

Auf den Farbeimern des Vaters

Pianist Svensson und sein heutiger Schlagzeuger Magnus Öström kannten sich schon, als der noch auf den Farbeimern seines Vaters trommelte, der Anstreicher war. Bassist Dan Berglund kam 1993 hinzu. Der Sprung von Schweden nach Europa gelang ihnen mit deutscher Hilfe: Beim Ostsee-Festival Jazz Baltica spielten sie erstmals 1997; das in Feldafing bei München angesiedelte Jazz-Label Act veröffentlichte 1999 ihre CD From Gagarin's Point Of View, die den Durchbruch bedeutete. Bei Act sind inzwischen fast alle ihrer älteren CDs erschienen, auch das neue Album Strange Place For Snow.

Die Musik weist in verschiedene Richtungen. Nach hinten schließt sie an Keith Jarrett an, was ihre Popularität bei den Grauhaarigen erklären kann. Svensson, der alle Stücke schreibt (arrangiert und gefeilt wird gemeinsam), hat eine Hand für eingängige, hypnotische Linien, die eng am saugenden Rhythmus geführt werden, zum Teil sogar im Unisono-Spiel mit dem Bass. Anders als der frühe Jarrett nölt Svensson aber nicht ständig vor sich hin, und er neigt auch nicht zur introvertierten Melodieverschraubung, sondern besinnt sich im rechten Moment auf seine Glamrock-Vergangenheit. Dann schaltet der mitreisende Lichttechniker die Glitzerkugel ein, und tausend Lichtsplitter sorgen für Discofieber im Saal.