Eine Revolte war angekündigt. Junge, militante Kader wollten den Bundesvorstand um Parteichef Udo Voigt stürzen. In der NPD herrschen Lähmung, Verwirrung und Misstrauen seit herauskam, mit wie vielen V-Männern der Verfassungsschutz die Partei - zum Teil mit Wissen der Spitze - unterwandert hat. Steffen Hupka, einst Landeschef in Sachsen-Anhalt und jetzt Wortführer der Militanten, nennt den Vorstand einen "Klüngel aus V-Leuten und deren Unterstützern", der "politisch und charakterlich unakzeptabel" sei. Der Konflikt schwelt bereits seit Sommer 2000. Auf das damals angekündigte Verbot der NPD hatte die Parteispitze erst mit einer Strategie der Mäßigung reagiert und alle Demonstrationen abgesagt. Bei den gewaltbereiten Neonazi-Kameradschaften, aus denen die NPD in den vergangenen Jahren viel Zulauf hatte und die ein Hauptgrund sind für das Verbotsverfahren in Karlsruhe, kam das gar nicht gut an. Die jungen Militanten gründeten eine innerparteiliche "Revolutionäre Plattform", die der Vorstand nur mit Mühe in Schach halten konnte. Ein gutes Dutzend Aktivisten zählt die Strömung, sie ist stark in Schleswig-Holstein und Berlin-Brandenburg, ebenso im Raum Dresden und Görlitz. Der Verfassungsschutz geht von etwa 700 Sympathisanten aus.

Revolte von rechts gescheitert

Doch außer martialischen Flugblättern hatten die Militanten in Königslutter nichts zu bieten - vor allem keinen Gegenkandidaten. Horst Mahler, der Ex-RAF-Terrorist und jetzige NPD-Anwalt, hatte abgewunken. Hans-Günther Eisenecker, Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern und bis zum letzten Wochenende Vize der Bundespartei, wollte ebenfalls nicht. Er ist zermürbt vom ständigen parteiinternen Streit. Nichts gehe voran, klagt er und macht dafür auch die "kulturell-intellektuelle Schichtung" in der NPD verantwortlich: "In der Partei gibt es vor allem einfache Menschen." Einzig Günter Deckert kandidierte, der verurteilte Volksverhetzer und Vorgänger von Udo Voigt. Nach einer wirren Vorstellungsrede und einem Handgemenge zwischen Anhängern und Gegnern bekam er 22 Prozent. Für Voigt bedeutete das zwar das schwächste Wahlergebnis seit Amtsantritt 1996. Auf dem Thron jedoch bleibt er.

Hupka sitzt bereits während des Parteitages resigniert in einem Café in Königslutter. Die NPD hakt er ab, "irgendwo bin ich ja auch desillusioniert". Großspurig kündigt er an, eine neue, bundesweite Kaderorganisation zu gründen. Ein Teil der Militanten wird ihm wohl folgen. In Schleswig-Holstein allerdings haben sie den Landesverband fest in der Hand; verlassen sie die NPD, verlieren sie auch den Zugriff auf die Wahlkampfkostenerstattung von fast 8000 Euro pro Jahr. Die nächste Machtprobe wird der 1. Mai: NPD und parteikritische Nationalisten rufen zu getrennten Demonstrationen auf. Auf die jeweilige Teilnehmerzahl darf man gespannt sein.

Die NPD-Spitze jedenfalls hat sich auf weitere Flügelkämpfe vorbereitet. Vom Parteitag ließ sie sich eine neue Bundesschiedsordnung bestätigen. Ab sofort sind Parteiausschlüsse auch im Schnellverfahren möglich.