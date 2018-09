DIE ZEIT: Deutsche Firmen stecken mit im Korruptionssumpf. Wie kann er ausgetrocknet werden?

Ludolf-Georg von Wartenberg: Kriminelle Elemente, die immer eine Minderheit darstellen, müssen mit dem Strafgesetzbuch bekämpft werden. Der BDI hat schon vor vier Jahren Empfehlungen für die gewerbliche Wirtschaft zur Bekämpfung der Korruption in Deutschland herausgegeben und weit verbreitet. Wir sind über die Internationalen Handelskammern an der Abstimmung über die Anpassung der Kodizes beteiligt, die in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von den Industrieländern vereinbart werden. Alle großen Firmen haben ein Handbuch über korrektes Verhalten mit einer Vielzahl von Maßnahmen, mit denen auch die Korruption unterbunden werden soll.

ZEIT: Es wird munter weiter bestochen.

Wartenberg: Leider hat die Bibel auch nicht dazu geführt, dass weniger gesündigt wird. Unsere Empfehlungen dringen auf strikte Einhaltung von Gesetzen und sonstigen Bestimmungen ...

ZEIT: ... eine Selbstverständlichkeit ...

Wartenberg: ... und maßgeblich ist die Vorbildfunktion der Unternehmensleitung.

ZEIT: Davon kann kaum die Rede sein, wenn - wie in akuten Fällen - Firmeninhaber oder Vorstände selbst die Täter sind.