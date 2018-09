Inhalt Seite 1 — Scharfe Knollen für Pisa-Kids Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ja, die Jugend. Sie steht zurzeit im Mittelpunkt des Medieninteresses, natürlich nicht, weil sie Cola trinkt und Pommes isst. Sondern wegen Pisa. Diese Studie bescheinigte ihr, dass sie zu wenig weiß. Sie weiß zum Beispiel nicht, was besser schmeckt als Cola und Pommes. (Sonst würde sie sich davon ja nicht so exzessiv ernähren.)

Die Vorstellung, dass so ein Jugendlicher, wenn er älter wird, immer noch die von Frau S. verabscheuten »Fertigprodukte« isst und trinkt, wäre nicht weiter tragisch, wenn man sicher wäre, dass er es notgedrungen tut, wider besseres Wissen. Aber das, nämlich die Kenntnis vom besseren Essen, fehlt im Allgemeinen. Die faule Bande lernt einfach nicht, was besser schmeckt. Und warum nicht? Weil zu Hause auch mit Fertigprodukten gekocht wird, weil auch die lieben Eltern Cola trinken und Popcorn knabbern. Also sitzen die Kids auch noch als junge Familienväter auf Plastikstühlen bei McFast und mampfen Aromawatte. Das Gefühl für kulinarische Qualität erwirbt man nicht durch Lesen dieser Kolumne oder durch Kochbücher. Ebenso wenig wie jemand Wein unterscheiden lernt, der die vielen Bücher über Wein liest. Oder hat je ein Kind begriffen, was Sex sein kann, das von diesem Thema nur die herausklappbaren Farbseiten des Lexikons kennt?

Warum schwärmen sogar große Köche immer von ihren Müttern und Großmüttern, die ihnen die Liebe zum guten Essen vermittelt haben? Die hatten keinen Tiefkühler und keine Mikrowelle, für die waren Käfighaltung und Schnellmast noch unbekannte Dinge. Deshalb hatten ihre Kinder und Enkel bereits eine geschulte Zunge, als sie ihren ersten Pfannkuchen buken.

Das kann man von unseren Mc- und Pisa-Kindern nicht erwarten. Deshalb ist dem Stoßseufzer der Frau S. nur zuzustimmen. Ganz abgesehen davon, dass Kunstaromen und andere Fremdstoffe in den Fertigprodukten nicht gerade das sind, was der Arzt empfiehlt.

In den Begleitbriefen zu den eingesandten Wettbewerbmenüs kommen auch andere Dinge zur Sprache, die ich interessant und wichtig finde. Da ist beispielsweise die von mir oft beklagte Aromaschwäche des Knoblauchs. Bestrahlt und weggezüchtet vermutete ich die fehlende Schärfe fälschlicherweise. Jetzt klärte mich ein Hobbygärtner auf.

Herr Bölsch aus Bietigheim ist ein passionierter Knoblauchesser. Auch er war nicht zufrieden mit dem Einheitsgeschmack der zu schwach duftenden Knollen. So ließ er sich von seinen Bekannten Knoblauchknollen von allen Bauernmärkten der Welt mitbringen. Damit experimentierte er in der Küche und im Garten.

Hier sein Resümee: »Alle mitgebrachten Knoblauchknollen unterschieden sich äußerlich vom EG-Standardangebot einzig durch die Knollengröße und Farbe der äußeren Schale. EG: weiß. Import: weißlich-grau mit fleckiger, schmutzig rosa Einfärbung. Vom Geschmack her gab es bei den Originalproben nur eine Abweichung: Die EG-Knoblauchknollen schmeckten wässeriger als alle Proben. Nahm man jedoch die einzelne Knoblauchzehe als Maßeinheit, kam wieder alles ins Lot: Eine der riesigen Zehen vom hiesigen Händler brachte etwa gleich viel Geschmack ans Essen wie eine der vergleichsweise kleinen außereuropäischen Proben. Im Aroma selbst konnte ich keine Unterschiede feststellen; alle gleich teuflisch-köstlich ... Alle, auch die Riesenbrummer aus unseren Geschäften, lieferten als Nachbau auf meinem Gartenbeet völlig gleiche Ware. Schon am Kraut waren keine Unterschiede mehr erkennbar.«