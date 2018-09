Die Meisterschaft war schnell entschieden. Uneinholbar lag Geesow letzten Sommer vor den Bayern. Mit fast doppelt so vielen Punkten. Bürgermeister Lutz Mademann wäre gern zur Siegerehrung nach Freiburg gefahren. Doch er konnte nicht. Stellvertretend schickte er Gerd Hampel - der war sowieso der eigentliche Vater des Erfolgs. Schließlich hatte er dem kleinen Dorf an der polnischen Grenze die Sonnenenergie gebracht. Und damit den Titel Deutscher Meister in der Solarbundesliga.

Gerd Hampel, ein Südhesse, sitzt in der alten Futterküche der restaurierten Salvey-Mühle in Geesow. Jede Nacht um 23.57 Uhr bekommt der 48-Jährige im braunen Leinenhemd ein Fax in sein Büro, auf dem steht, wie lange die Sonne auf seine Module geschienen hat. Das heißt: wie viel Strom erzeugt und ins Netz eingespeist wurde. An jeder Kilowattstunde verdient Hampel 50 Cent. An guten Tagen komme ich auf 900 Euro, freut sich der gelernte Starkstromelektriker, einer von drei Betreibern der größten Solarstromanlage in Ostdeutschland.

296 schwarze Platten, die die Sonnenenergie einfangen, stehen in dichten Reihen nur 300 Meter von Hampels alter Mühle entfernt auf einer ehemaligen Mülldeponie. 3000 Quadratmeter Module, das sieht ein wenig wie im Science-Fiction-Film aus. Doch in der kargen, ausgeräumten Landschaft wirken sie weder störend noch bedrohlich. Im Sommer grasen Schafe in ihrem Schatten.

Kernstück der Solarzelle sind hauchdünne Scheiben aus Silizium - Besucher der Salvey-Mühle können sich im Museum aufklären lassen. Treffen darauf die schnellen Teilchen des Lichts, werden Elektronen bewegt, das heißt Strom erzeugt ... Wer in der Region am Lichtschalter drehe, sagt Gerd Hampel, der könne sicher sein, dass der Strom aus der Solaranlage kommt. Über das ganze Jahr gerechnet, produziert sie mehr, als die Geesower verbrauchen. So wurde Geesow auch deutscher Meister.

Denn in der Solarbundesliga, die von der Deutschen Umwelthilfe und der Fachzeitschrift Solarthemen gesponsert wird, teilt man die Leistung der Anlage durch die Einwohnerzahl. Die Brandenburger kommen dabei auf 1412 Watt pro Einwohner, das macht 478 Punkte. Der Tabellenzweite, Dimbach in Oberfranken, bringt gerade mal 803 Watt und 268 Punkte zusammen. Ein Blick aus dem Fenster genügt, und Hampel weiß, dass die Sonne heute nicht für ihn arbeitet. Bald ist Frühling, doch draußen tobt ein Schneesturm. Drei Monate vor Ende der Rückrunde ist der Rekordproduzent dennoch zuversichtlich und prophezeit in Hitzfeldscher Tonlage: Dieses Jahr schaffen wir es wieder.

Die Zeit steht still in dem ehemaligen Bauerndorf an der letzten Ausfahrt der Bundesrepublik. Es ist wie überall in strukturschwachen Regionen. Die Jungen wandern ab, die Grundschule musste schließen. Von 208 Einwohnern sind 70 Rentner. Geblieben sind die 600 Jahre alte Eiche, das Kriegerdenkmal, ein leerer Glaskasten, auf dem Bekanntmachungen steht. Wenn man überhaupt Menschen trifft, dann in der Dorfkneipe.

Die gibt es noch. Ulrike Zander steht hinter dem Zapfhahn, vormittags schon.