Woran merkt man so was? Winingers Spätfolgen sehen bei weitem nicht so drastisch aus wie die Reaktion gleich nach den Anschlägen: von Panikattacken bis zum so getauften "Terror-Sex" unter den 20-30jährigen. "Einige Wochen lang riefen die Leute damals zwanghaft bei ihren Ex-Partnern an oder stürmten die Bars, um irgend jemanden mit nach Hause zu nehmen und bloß nicht alleine zu sein", sagt Wininger. "Vielleicht eine Art Paarungsinstinkt in Anbetracht von Gefahr". Jetzt seien die Zeichen subtiler. Die Leute seien reizbar. Streitsüchtig. Hektisch. "Das Problem ist natürlich, dass das sehr schwer zu entdecken ist", sagt Wininger. "New Yorker sind sowieso reizbar, streitsüchtig und hektisch."

Das andere Problem ist, dass Therapeuten den Leuten nicht allzu weit helfen können. "Zuhören hilft", sagt er, also hört Wininger seinen Patienten zu. Manche lässt er minutiös nochmal den Terror-Tag erleben. Und? Verarbeiten die es dann irgendwann? Nicht unbedingt. Und wie auch. "Die Gefahr vor weiteren Terroranschlägen ist ja eigentlich weiterhin real", sagt der Therapeut. "Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie jemand mit diesem Ereignis seinen Frieden machen kann".

Zumindest dauert es lange. Wininger erzählt, dass fünf Jahre nach den Anschlägen von Oklahoma City immer noch nicht alle psychologischen Spätfolgen beiseite geräumt sind: Eine Studie ergab, dass in Oklahoma City unter den Polizisten und Feuerwehrleuten immer noch die Scheidungsrate fünfmal höher ist als früher. Wininger selber knabbert auch noch an traumatischen Spätfolgen. Die aber nichts mit dem 11. September zu tun haben. "Ich war 12 Jahre alt, als die Kuba-Krise sich zuspitzte", erzählt er. "Tief in mir drin steckt immer noch die Furcht von damals, dieser Tag könnte der letzte sein".

