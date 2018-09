Tiefrote Zahlen, eine Kürzung der Dividende, ein dahindümpelnder Kurs - die Deutsche Telekom scheint, jedenfalls auf den ersten Blick, ziemlich angeschlagen. Konzernchef Ron Sommer verweist gern aufs Ausland, wenn er über die Lage seines Unternehmens spricht: "Gemessen an unseren internationalen Konkurrenten, stehen wir heute sehr gut da." Das stimmt zwar. France Télécom etwa hat gerade einen Rekordverlust in Höhe von 8,3 Milliarden Euro eingestehen müssen. Aber Sommers Aktionäre kann das kaum trösten.

Erstmals seit dem Börsengang fuhr auch der deutsche Fernmelderiese einen Verlust ein: Mit 3,5 Milliarden Euro rutschte er im vergangenen Geschäftsjahr ins Minus und häufte inzwischen einen Schuldenberg in Höhe von 62 Milliarden Euro an. Nun zieht Sommer die Notbremse. Er will die Dividende um 40 Prozent kürzen, Investitionen um fast eine Milliarde Euro zusammenstreichen sowie intern noch mehr sparen.

Und trotzdem: Dem Unternehmen geht es besser, als der ausgewiesene Verlust es vermuten lässt. Hätte die Telekom beispielsweise - wie ursprünglich geplant - ihren TV-Kabelverkauf an John Malone im vergangenen Jahr unter Dach und Fach bringen können, würde sie sogar mit einem stattlichen Plus aufwarten. So wie fürs Jahr 2000. Da feierte die Telekom noch "den höchsten Konzernüberschuss aller Zeiten": fast 6 Milliarden Euro Gewinn. Dazu beigetragen hatten allerdings auch schon damals die Erlöse aus Verkäufen und dem Börsengang von T-Online. Es kommt also ganz darauf an, wie man rechnet.

Experten bei Banken und Börsen interessiert vor allem, wie hoch der Gewinn ohne derlei Sondereiflüsse und nur nach Abzug der laufenden Kosten ist (Ebitda). So gerechnet blieben rund 15 Milliarden Euro bei der Telekom übrig, 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Das stattliche Ergebnis wird allerdings von Abschreibungen und Zinsen mehr als aufgefressen. Der Grund: Die Telekom ist im Ausland auf große Einkaufstour gegangen und musste hierzulande dem Finanzminister 8,5 Milliarden Euro für die UMTS-Lizenz überweisen.

Macht nichts, sagen viele Experten. Übernahmen, Investitionen und Innovationen zeugen davon, dass die Telekom expandiert, anstatt im Stillstand zu verharren. Dennoch drücken die hohen Schulden. Von seinem Plan, die gigantische Summe bis zum Jahresende auf 50 Milliarden Euro zu reduzieren, muss Sommer Abschied nehmen. Denn eine Geldquelle wird sich ziemlich sicher nicht auftun. Wegen des schlechten Klimas am Kapitalmarkt wurde der Börsengang der Tochter T-Mobile erst einmal verschoben. Und dass sich auf die Schnelle ein neuer Käufer für die TV-Kabel findet, ist - derzeit jedenfalls - noch ziemlich unwahrscheinlich.