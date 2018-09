Deutschland hängt am Tropf der Bauwirtschaft: Hätten Maurer und Poliere, Straßen- und Wohnungsbauer im vergangenen Jahr so viel zu tun gehabt wie im Jahr 2000, die Wirtschaft der Republik wäre um insgesamt 1,3 Prozent gewachsen. Tatsächlich aber zeigte die Baukonjunktur 2001 steil nach unten. Die Folge: Auch das gesamtwirtschaftliche Wachstum sank - auf ein Plus von nur noch 0,6 Prozent.

Die Krise am Bau ist eine der wichtigsten Ursachen dafür, dass Deutschland im Wachstumsvergleich der großen Wirtschaftsnationen Europas ganz am Ende steht. Seit 1995 steckt die Branche in der Krise. Allein im vergangenen Jahr sanken die Bauinvestitionen um 5,7 Prozent. Besonders groß ist das Minus im Wohnungsbau, aber auch Unternehmen und der Staat halten sich bei ihren Investitionen seit Jahren zurück. Besserung ist nicht in Sicht. Auch 2002, so Arndt Frauenrath, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes, werde sich die Branche "auf eine nochmals rückläufige Bautätigkeit einstellen müssen".

Die Misere zeigt sich in den Beschäftigtenzahlen. 1995 arbeiteten 1,4 Millionen Menschen am Bau, heute sind es noch 950 000. Bis Ende des Jahres dürften mindestens weitere 50 000 Stellen wegfallen, nicht nur bei den Großen wie Holzmann, sondern auch in den etwa 80 000 mittelständischen Betrieben, die vier von fünf Arbeitern und Angestellten am Bau beschäftigen.

Trotz Entlassungen und Firmenpleiten - rund 10 000 Mittelständler mussten in den beiden vergangenen Jahren aufgeben - beklagt die Branche Überkapazitäten. Verantwortlich dafür ist der Bauboom im Osten Deutschlands, der Anfang der Neunziger zur Gründung Tausender Unternehmen führte. Noch 1995 machten Bauinvestitionen in den neuen Bundesländern ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts aus, mehr als doppelt so viel wie in Gesamtdeutschland. Heute stehen im Osten über eine Million Wohnungen leer; in Großstädten wie Leipzig sind ein Viertel der Büros nicht vermietet.

Um die verbleibenden Aufträge tobt ein erbitterter Kampf, der vor allem über den Preis geführt wird. Preisdumping ist an der Tagesordnung. Möglich wird dies oftmals durch die Beschäftigung illegaler - und damit billigerer - Arbeiter aus dem Ausland, deren Zahl auf bis zu 250 000 geschätzt wird. Gute Gewinne schreiben angesichts sinkender Preise nur die wenigsten Firmen, auch die meisten großen nicht.

Dass es Baukonzernen wie Hochtief oder Bilfinger+Berger dennoch vergleichsweise gut geht, liegt vor allem daran, dass sie sich aus gewöhnlichen Bauvorhaben zurückziehen und in solche Projekte einsteigen, die besondere Expertise erfordern. Profitabel sind außerdem Serviceleistungen und Aktivitäten im Ausland. Rund die Hälfte des Umsatzes beim Pleitier Holzmann entfiel auf dessen Geschäfte in den USA. Die will sich jetzt möglicherweise Bilfinger+Berger einverleiben.