Die 80 Reden bewiesen ein hohes Niveau, dem Peter Glotz, der Profilierteste der deutschen Vertreter, ganz gewiss gewachsen ist. Als Abgeordneter, Staatssekretär, Bundesgeschäftsführer der SPD, Senator in Berlin, Gründungsrektor der Universität Erfurt und nun Professor in St. Gallen hat er mehr Erfahrungen gesammelt als manch anderer in einem langen Leben. Trotz der ein wenig atemlosen Karriere eines wandernden Geistes weiß er sehr wohl, dass Brüssel die wichtigste Station seines Weges ist. Er repräsentiert die Bundesregierung in jenem Gremium, das innerhalb eines Jahres die Verfassung der Europäischen Union formulieren soll: ein Jahrhundertwerk, das solide genug sein sollte, die gut zwei Dutzend alten und neuen Mitglieder der Gemeinschaft in Frieden und dauerhaft aneinander zu binden, stark genug, die erweiterte Union regierungs- und handlungsfähig zu machen (militärische Einsätze einer gemeinsamen Armee nicht ausgenommen), generös genug, dem Charakter der Union zwischen Föderation und Konföderation gerecht zu werden, flexibel genug, eine stete Verdichtung der Integra-tion auch in wechselnden Gruppierungen zu erlauben, vital genug, die Individualität der Mitglieder nicht nur zu wahren, sondern in der Vielfalt ihrer Kulturen womöglich zu stärken. Man könnte von der Quadratur vieler Kreise reden.

Glotz fragte sich einen Augenblick lang verwirrt, womit er sich dem Kanzler für diese Aufgabe empfohlen habe: Er ist zwar ein überzeugter, vielleicht sogar leidenschaftlicher Europäer, und er hat, dank seiner böhmischen Herkunft, die osteuropäischen Nachbarn scharf genug im Auge. Es zählte mehr, dass er einer der klarsten Köpfe der SPD ist. Die deutschen Länder werden kompetent, wenn auch nicht glanzvoll, von Erwin Teufel, dem Landesvater Baden-Württembergs, vertreten, der sich in der Kooperation mit dem französischen Nachbarn auskennt. Er hat dafür zu sorgen, dass die Rechte der Länder und Regionen gegenüber der Union und den Nationalstaaten nicht geschwächt werden.

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion nahm, wie man weiß, das letzte Wort bei der Bestimmung des Parlamentsvertreters im Konvent für sich in Anspruch. Die Wahl fiel schließlich nach Geheiß des Fraktionschefs Peter Struck auf den Anwalt und Rechtsprofessor Jürgen Meyer aus Ulm, der sich als Vizevorsitzender des Bundestagsausschusses für EU-Angelegenheiten über die Brüsseler Probleme kundig gemacht hat. Es spricht nicht gegen ihn, dass er der breiteren Öffentlichkeit unbekannt blieb. Ein guter, wenngleich kein brillanter Kopf. Die vierte Stimme im deutschen Quartett: Sylvia-Yvonne Kaufmann, gelernte Japanologin und damit ein seltener Vogel in der DDR, bis vor kurzem stellvertretende Vorsitzende der PDS, Mitglied des Europäischen Parlaments, das sie in den Konvent entsandte.

So weit, so halbwegs gut. Aber hätte der große Auftrag nicht verlangt, dass Deutschland vier Persönlichkeiten von internationalem Gewicht, von geistigem Rang und von politischer Verve jenseits des Bonn-Berliner Durchschnitts delegiert?

Verkrampfte Enge

Der Weg der Auswahl war mit Stolpersteinen gepflastert. Am Einspruch des Außenministers scheiterte der vernünftige Vorschlag des Kanzlers, die Expertise des ausgefuchsten Europäers Hans-Dietrich Genscher zu nutzen. Freilich, die FDP ist unmittelbare Konkurrenz für die Grünen. Aber was sollte das Veto des Koalitionspartners gegen die Anregung Schröders, Wolfgang Schäuble in den Konvent zu schicken - eine Geste, die einer klugen Gewohnheit des Regierungschefs entsprochen hätte? Es war nicht nur nobel, sondern auch hilfreich, dass er immer wieder prominente Frauen und Männer der Opposition mit schwierigen nationalen und internationalen Aufgaben betraute. Darum empfahl er der SPD-Fraktion, sie möge der Ernennung Schäubles als Mann des Parlamentes ihre Zustimmung nicht versagen: Sein Name hat in Europa Gewicht; seit dem deutsch-deutschen Vertragswerk wird sein gewiefter Umgang mit dem Verfassungsrecht respektiert; dank seines Trainings als Chef des Kanzleramtes und als Innenminister kennt er die Mechanismen der Macht; und vor allem: Der Nationalkonservative aus dem Badischen hat sich im Gang der Jahrzehnte zum passioniert-nüchternen Europäer gewandelt. Indes, der Fraktionsvorsitzende Struck wollte Schäuble nicht: Mit zorngesträubtem Schnauzbart erinnerte er an des Schwarzwälders geharnischte Polemiken gegen die SPD.

Warum dann nicht Karl Lamers, eines der gescheitesten Mitglieder des deutschen Parlamentes und eine seiner integersten Persönlichkeiten? Es gibt keinen versierteren Europäer als diesen klugen Kopf, der zusammen mit Schäuble das unvergilbte Konzept für den engeren Zusammenschluss "Kerneuropas" vorgelegt hat. Seine Verbindungen vor allem zu den französischen Partnern sind vielfach erprobt. Warum also nicht Lamers? Sind die parteipolitischen Barrieren so unübersteigbar geworden? Lässt sich die Welt im Reichstag (der leider noch immer so heißt) so leicht mit Brettern vernageln? Und warum hat seine eigene Partei nicht darauf gedrängt, diesen verdienstvollen Experten auf den Schild des Bundestages zu heben? Solch verkrampfte Enge zeigte eine Beschränktheit an, die provinziell zu nennen eine Schmähung der Provinzen wäre.