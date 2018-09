Auf der einen Seite schneiden Studentinnen an einer großen Arbeitsplatte Stoffe zurecht. Am anderen Ende befindet sich eine Küchenzeile, daneben voll gepackte Schreibtische, an denen zwei hübsche Mädchen sitzen und telefonieren. Vor der langen Fensterfront zerren ein Makeup-Künstler plus Assistent an den Haaren eines Models. Drei weitere Modelle warten darauf, dass sich einer der Anwesenden ihre Mappen anschaut. Anscheinend gehen hier so viele Leute ein und aus, dass es niemanden interessiert, wenn plötzlich jemand Neues dasteht. Da wird nur kurz gegrüßt und weitergearbeitet. Haben die das hier alles inszeniert?

"Ach so. Peinlich. Klar, das Interview", sagt Lupfer, der wieder aufgetaucht ist. Dieser Termin, den er offensichtlich vergessen hatte, scheint ihn etwas aus dem Konzept zu bringen, aber nicht um seine gute Laune. Schon hat er sich eine Schachtel Zigaretten organisiert und fragt, ob das hier in der kleinen Küchenzeile okay wäre für ein Gespräch. Dann entschuldigt er sich für den Pulverkaffee und kippt Wasser in zwei Tassen. "Ich muss gerade so viele Sachen gleichzeitig erledigen, weißt." Seinen Akzent hat er unüberhörbar aus dem Allgäu herübergerettet. "In drei Tagen ist die Show, und wir sind noch nicht ganz fertig mit der Kollektion."

Das sieht man: Seine Partnerin bearbeitet, den Telefonhörer zwischen Kopf und Schulter geklemmt, die gerade eingetroffene Stiefellieferung mit Sandpapier. Der Designer erklärt das so: Die neue Accessoire- und Schuhkollektion soll ein bisschen used aussehen. Alles klar: Secondhand-Chic! Lupfers Stylistin Sally Courtis, eine in diesem Durcheinander auffallend ruhig wirkende Frau, steht nachdenklich vor der Kollektion. Sie versucht, das Werk, das an drei Kleiderständern hängt, in verschiedene Themen einzuteilen und nach Farben zu sortieren. Das ist bei diesen Winterkleidern gar nicht so einfach: Die vielen Elemente lassen sich nicht ohne weiteres kombinieren. Die sehr unterschiedlichen Töne, Stoffe und Silhouetten ergeben kein Gesamtbild, sondern existieren wie Einzelstücke nebeneinander.

Durchsichtige Hängekleider, asymmetrische Chiffonröcke und geraffte Blusen erinnern an die siebziger Jahre. Das ist der Trend. Daneben A-förmige Hosenröcke und Kostümjacken aus Tapetenstoff der zwanziger Jahre. Romantik! Außerdem Kaschmirpullover mit Schafkopfmotiven, sperrige Mäntel, an denen große Holzperlen hängen, und zehn Meter lange Schals, die zu den Farben der schlichten Woll-Oberteile passen: Knallblau, Knallrot, Dunkelbraun, Olivgrün, Schwarz und Rost-Pink. Schließlich noch kurze Ponyfelljacken, Lederkostüme, Hosen mit oder ohne Schlag plus eine Jeans.

Woher das Patchwork an Ideen kommt? Er hätte seine Kollektion aus verschiedenen Versatzstücken zusammengesetzt, sagt Lupfer, und sich nicht wie in der vergangenen Saison auf ein durchgehendes Thema konzentriert. Es sei eine spannende Herausforderung gewesen, scheinbar nicht zusammenpassende Formen und Farben zu kombinieren. Bei seiner Farbwahl wiederum hätte ihn ein Zeitungsfoto inspiriert: "Das Bild eines 13-jährigen Soldaten aus Afghanistan, der zwei Hosen und alles Mögliche übereinander trug, ein Kleidersammelsurium in Olivgrün, Rost-Pink, Braun und Schwarz."

Dann zählt Lupfer unbekümmert irgendwelche Begriffe auf, als würde er Memory spielen und laut mitsprechen: "Mittelalter, Grunge, Bremer Stadtmusikanten, Wald, See, Ritterrüstungen, zwanziger und siebziger Jahre, Afrika, Schafkopfkarten, Wochenende, Kamin, Brandy ..." Klingt wie ein ziemlich gutes Gedicht - aber es sind, so Lupfer, ungefähr die wichtigsten Eintragungen in seinem Skizzenbuch, das er wie ein Tagebuch benutzt. Aufgeschlagen liegt es auf dem Schreibtisch herum, zwischen Makeup-Equipment, Patchworkhandtaschen, Faxen und Schafkopfkarten, die den Einladungskarten zu seiner Show beigelegt werden. "In diesem Buch entstehen meine Kollektionen, aus kleinen Notizen, Zeitungsausschnitten, Zeichnungen und allem, was mir so auffällt." Das hätte er auf der Schule gelernt, an der University of Westminster.

Markus Lupfer, von dem man nach der letzten Saison viel erwartet, muss sich weiterhin beweisen. Auch wenn sich seine Mode mittlerweile ganz gut verkauft. "Besser sogar als andere in London", wie er sagt. Aber gerade der Erfolg setzt ihn unter Druck. Bekannt ist Lupfer für sein extremes colour blocking , abstrakte Fotos und high-tech prints auf Stoffen, Leder und aufwändige Intarsienarbeiten. Seit seiner ersten offiziellen Kollektion 1999 konzentriert sich der 33-jährige Deutsche in London auf Qualität in der Materialwahl und Verarbeitung, dabei arbeitet er eher mit einfachen Schnitten. Seine bunten Patchworkhandtaschen aus der vergangenen Saison waren teuer, aber trotzdem ein Schlager in London und sind auch diesmal wieder Teil seiner Accessoire-Kollektion. Madonna besitzt von ihm entworfene Schuhe, und ein paar britische Popsängerinnen, deren Namen dem vergesslichen Designer leider entfallen sind, gehören ebenfalls zu seiner Kundschaft. Ist ja auch wirklich nicht so wichtig.