Die Eingangsfrage in Josef Joffes vortrefflicher Beschreibung des "Systems Deutschland" lautet: "Warum fällt diesem Land der Wandel so schwer?"

Leider wird die einfache Antwort auf diese Frage nicht klar ausgesprochen: Weil längst die Mehrheit der Bevölkerung von diesem Sozialstaat und seinen Wohlstandsgarantien profitiert, also alle die, die am öffentlichen Dienst und seinen sozialen Transferleistungen angehängt sind, bis hin zum kompletten Bildungssystem, zum Gesundheitssystem, zu Rentnern und Pensionären. Aber wie soll man gegen die Mehrheit der Bevölkerung, die um ihren abgesicherten materiellen Wohlstand bangt, Politik machen, zumal in einem Land, in dem jeder kleine Schritt in die richtige Richtung mit dem Vorwurf der "sozialen Kälte" abgeschmettert wird und unter Umständen Wahlen mit entscheiden kann?

Heinz Koelsch Kaiserslautern

Joffe hat in seiner Beschreibung Deutschlands ja durchaus Recht. Ich bin in einer Gewerkschaftsversammlung als Neoliberaler bezeichnet worden, weil ich den totalen Wohlfahrtsstaat als beendet charakterisierte. Doch Joffe fordert Opfer immer nur von den "kleinen Leuten", nie von den Großverdienern.

Insofern wirkt er selber mit an der Entstehung von Aversionen gegen jegliche Reform.

Raimund Flecken Höchst im Odenwald

Jetzt reicht's aber! Was soll die billige Polemik gegen den Sozialstaat? Ist es nicht Aufgabe des Staates, die Daseinsvorsorge für seine Bürger zu organisieren? Kann man vielleicht behaupten, eine gerechte Gesellschaftsordnung sei erreicht? Wo sind sie denn, die gleichen Bildungschancen für alle? Die 1000-Mark-Durchschnittsrentnerin - ist sie Ihr Sozial-Junkie?