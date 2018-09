Inhalt Seite 1 — Hart und trocken Seite 2 Auf einer Seite lesen

die zeit: Wenn der weiße Winter ausfällt, helfen Skiorte mit Kunstschnee nach. Worin unterscheidet sich dieser unter dem Mikroskop von natürlichem Schnee?

Hansueli Rhyner: Der große Unterschied ist, dass ein Naturschneekristall an einem Punkt gefriert und bei seinem Flug durch die Luftschichten stetig wächst. Ein Kunstschneekristall dagegen ist immer ein Wassertropfen, der von außen nach innen gefriert. Dies führt dazu, dass die Kristalle runder und im Vergleich zu Naturschneekristallen ungefähr zehnmal kleiner sind. In den meisten Fällen wird das Kunstschneekristall beim Gefrieren jedoch auseinander brechen, und dabei kommen unterschiedliche Formen heraus, man kann sagen: zerbrochene und runde Körner. Der Vorteil ist, dass diese Kristalle sehr klein sind. Je kleiner sie sind, desto besser verbinden sie sich und desto härter wird die Piste. Man spürt das beim Skifahren, der Schnee ist kompakter, weniger elastisch, "aggressiver" beim Gleiten. Fehler werden nicht so leicht verziehen. Auf der anderen Seite ist eine Kunstschneepiste natürlich viel dauerhafter als eine Naturschneepiste.

zeit: Wie lässt sich Kunstschnee weiter verbessern?

Rhyner: Das oberste Ziel bleibt sicherlich, auch bei höheren Temperaturen trockenen Schnee herzustellen. Da hat es schon in den vergangenen Jahren große Verbesserungen gegeben.

zeit: Wie macht man trockenen Schnee?

Rhyner: Zum Beispiel sind die Düsen, aus denen das Wasser in die Luft geschossen wird, immer besser geworden. Was wiederum dazu führt, dass die Tropfen kleiner geworden sind und das Wasser dadurch schneller gefriert, bevor es am Boden auftrifft. Man kann auch den Druck erhöhen. Das führt zu einer größeren Expansion beim Austritt der Tropfen und auf diese Weise zu einer schnelleren Abkühlung. Doch um diesen Druck aufzubauen, braucht man mehr Energie, das wird teurer.

zeit: Warum war Kunstschnee, wie man ihn vor 20 Jahren herstellte, schlechter als der von heute?