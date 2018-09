die zeit: Herr Minister, als Verfassungsminister sind Sie zur besonderen Pflege des Grundgesetzes verpflichtet. Musste Ihnen angesichts der Taktiererei über das Zuwanderungsgesetz im Bundesrat nicht schwarz vor Augen werden?

Otto Schily: Der von der Union veranstaltete Klamauk mit Roland Koch in der Rolle des besonders lärmenden Radaubruders war in der Tat eine üble Schmierenkomödie. Das Verhalten der Union beweist, dass sie keine Rücksichtnahme auf das Ansehen der staatlichen Institutionen kennt, wenn es um eine vermeintliche Machtfrage geht.

zeit: Auch die SPD hat taktiert. Hat das Gezerre dem Zuwanderungsgesetz nicht eher geschadet?

Schily: Die Union hat Verhandlungsbereitschaft leider nur simuliert. Sie hat sich nach der Regie ihres Kanzlerkandidaten darauf festgelegt, das Zuwanderungsgesetz auf Biegen und Brechen zu verhindern. Wäre ihr ernsthaft an einem Vermittlungsverfahren gelegen, hätte sie sich bei der Anrufung des Vermittlungsausschusses auf einige Punkte beschränkt. Mit der allgemeinen Anrufung des Vermittlungsausschusses wollte die Union das Verfahren nur in die Länge ziehen, um es am Ende doch abzulehnen. Ich habe mich über Monate hinweg ehrlich um einen breiten Konsens bemüht. Die Union hat aber nur nach Ausflüchten gesucht. In der Bundesratsdebatte hatte sie kein einziges plausibles Argument gegen das Gesetz zu bieten. Dass sie, weil sie ein Wahlkampfthema braucht, das Zuwanderungsgesetz, das von der Wirtschaft, von den Gewerkschaften, von den Kirchen und von den Kommunen unterstützt wird, partout verhindern will und dabei sogar, wie sie es nennt, theatralisch eine "Verfassungskrise" inszeniert, ist wahrlich ein Trauerspiel.

zeit: Jetzt liegt der Ball im Spielfeld von Bundespräsident Rau. Sein Vorgänger Herzog empfiehlt ihm, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Ein gewichtiges Votum?

Schily: Roman Herzog als ehemaliger Bundespräsident wäre gut beraten, sich mehr Zurückhaltung aufzuerlegen. Es haben sich zahlreiche Verfassungsexperten, darunter auch ehemalige Verfassungsrichter, zu Wort gemeldet. Welche Auffassung richtig ist, entscheidet sich nicht danach, wer welches Amt früher innehatte, sondern welche Argumentation die schlüssigste ist. Meiner Meinung nach vertreten Staatsrechtler wie Klaus Stern, Dieter Blumenwitz, Dieter Dörr und Erhard Denninger die zutreffende Ansicht, dass die Verfahrensweise des Bundesratspräsidenten korrekt war und dass deshalb das Gesetz ordnungsgemäß eine Mehrheit im Bundesrat gefunden hat.

Die Fragen stellte Martin Klingst