Stellen wir uns folgende Situation vor: Katherine und Bill bewerben sich auf dieselbe Stelle im Management eines großen Unternehmens. In Katherines Bewerbung findet sich der Nachweis, dass sie genetisch optimiert wurde.

Katherine hat ein Paket genetischer Leistungen gekauft, die ihr Gedächtnis verbessern und das Immunsystem stärken. Bill konnte sich diese genetische Optimierung nicht leisten, und so protestiert er gegen Katherines Anstellung - sie sei ein Verstoß gegen die Chancengleichheit. Bill besteht darauf, dass der Arbeitsplatz leistungsbezogen vergeben wird. Katherine erwidert, Leistung bedeute, dass die Stelle an den besten Kandidaten vergeben wird, und das sei nun einmal sie.

Das Beispiel ist aufschlussreich. Es zeigt, dass uns das Wissen über das menschliche Genom komplizierte ethische Rätsel aufgeben wird. Gewiss, manche davon vergrößern nur eine längst bestehende Komplexität

die Auseinandersetzung zwischen Katherine und Bill unterscheidet sich in gewisser Hinsicht nicht von bekannten Problemen der Chancengleichheit. Wäre Katherine dank einer Mittelschichtserziehung gesund und scharfsinnig und hätte Bill diese Eigenschaften infolge von Armut in geringerem Maße - beide würden ihre Verteidiger finden. Wenn es eindeutig so wäre, dass Katherine ihre guten Eigenschaften und Bill seine Schwächen mit den elterlichen Genen geerbt hätte, würden die meisten Amerikaner sagen: Gut, so sind die beiden eben.

Einige entschlossene Egalitaristen würden aber darauf bestehen, dass den Individuen aus den Eigenschaften, die ihnen durch Geburt geschenkt sind, keine Vorteile entstehen dürfen. Das Argument der Egalitaristen würde lauten: Nun gut, die Stelle müsse wohl an Katherine vergeben werden, doch das System von Prämierungen und Chancen in der Gesellschaft müsse darauf ausgerichtet sein, Bill zusätzlich zu unterstützen. Katherines Begabungen seien soziale Ressourcen, die gerechterweise zum Vorteil aller genutzt werden müssten.

Dies wirft aber auch Fragen auf, die von gängigen ethischen Theorien nicht abgedeckt werden. Alle existierenden Theorien unterscheiden zwischen dem Bereich der Natur (oder des Zufalls) auf der einen, dem Bereich der Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Und es sieht so aus, als hinge unser Lebensgefühl von einer solchen Unterscheidung ab. Manches, was für Menschen schief geht, ist eine Tragödie

anderes hätte durch bessere soziale Regelungen verhindert werden können und gehört in den Bereich der Gerechtigkeit.