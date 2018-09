Inhalt Seite 1 — Die Palästinenser folgen dem Irrweg europäischer Revolutionsgeschichte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Organisiertes Morden im Namen der Freiheit war fortan als politische Option in der Welt. "Terror" hieß der "Schrecken der Tugend", der sich gegen Einzelinteressen im Namen der Gemeinschaft wenden durfte. Noch Ho Chi Minh und Pol Pot, der eine Bohemien, der andere einst Student in Paris, beriefen sich auf die Jakobiner. Die sozialistisch-panarabische Ideologie der irakischen Baath-Partei wurde ebenfalls im ideologischen Milieu der Sorbonne geboren. Die palästinensische Intifada nutzt nicht nur die Waffen Europas, sondern folgt auch den ethnischen und nationalistischen Ideologien unserer Geschichte - und trifft auf ein Volk, das wie kein anderes ihren Verbrechen zum Opfer gefallen war.

Erst im 19. Jahrhundert verknüpfte sich Terror als nachdrücklichstes politisches Argument mit neuen, säkularen Heilslehren der Welterrettung. Politische Ideologien bewaffneten sich, ihre kaltherzigen Interpreten übernahmen die Macht - von Moskau bis Berlin.

Standen alte Eliten oder politische Gegner im Wege: Fort mit ihnen. Gefängnisse, Gulag und Konzentrationslager des angeblich zivilisierten Europas waren die eigentlichen Tatorte der Weltgeschichte. Niemals hatte es dergleichen gegeben. In 100 Jahren fielen mehr als 60 Millionen Menschen nicht Kriegen, sondern staatlich angeordnetem Terror zum Opfer.

Die Verbreitung von Angst wurde zum Herrschaftsprinzip des Totalitarismus. Die Mordmethoden industrialisierten sich: vom Hungertod in Arbeitslagern über Massenerschießungen bis zur Vergasung. Das jüdisch-christliche Tötungsverbot, das Prinzip der Lebensheiligkeit oder, wie es heute heißt, das Menschenrecht auf Leben verblassten im gleichen Maße, in dem die moderne Technik das Morden anonymisierte und Terror arbeitsteilig organisiert werden konnte. Er wurde gnadenlos - eine Krankheit der Seelen, die noch in den bizarren Rechtfertigungen der RAF-Terroristen aufschien: arme Abgesandte aus einer ideologischen Vergangenheit, die überwunden schien. Viele von ihnen hatten in palästinensischen Lagern trainiert.

Auf die spektakuläre Rückkehr des Terrorismus am 11. September vorigen Jahres reagierte die westliche Welt nicht nur mit Entsetzen, sondern auch mit dem guten Gewissen der Vergesslichkeit: Die Mörder des Al-Qaida-Geheimbundes hatten doch terroristische Vorbilder in unserer eigenen Geschichte. Und es ist noch nicht allzu lange her, dass Flugzeugentführungen und Bombenanschläge von "Befreiungsbewegungen" ins modische Weltbild des Antiimperialismus passten und als "Kommunikationsmethode progressiver Gewalt" bemäntelt wurden. Doch politischer Terror war immer Vorbote und Begleiterscheinung der Tyrannei. Das gilt auch für die Organisatoren der palästinensischen Selbstmord-Mörder. Ihre Methoden sind totalitär; der Staat, den sie herbeibomben wollen, wäre es auch.

Dass das schicke Palästinensertuch einmal in Europa als Ausdruck fortschrittlicher Gesinnung galt, wirkt heute lächerlich. Jetzt sehen wir es wieder in den Abschiedsvideos der jungen Attentäter aus dem Gaza-Streifen, aus Ramallah oder Bethlehem. Diese letzten Aufnahmen toter Seelen, fast Kinder noch, verstören; denn sie wirken wie epochenversetzte Bilder aus einer archaischen Welt von missbrauchtem Heroismus - bis wir auf die Fotografien der zerfetzten Leiber ihrer israelischen Opfer blicken und der eigentliche Kern des Terrors offenbar wird. Es ist nicht der Irrsinn der Täter, sondern die völlige Unfähigkeit ihrer erwachsenen Auftraggeber im Dunstkreis von Arafats PLO, sich zu befreien aus der festen Überzeugung, für eine gerechtere Zukunft morden zu dürfen.

In ihrem Glauben an die Legitimität des Massenmords, der sich im Falle des fundamentalistisch-militanten Islams mit einer unumstößlichen Offenbarungsreligion verknüpft, manifestiert sich das atemberaubende Unvermögen der palästinensischen Elite, politisch schöpferisch zu handeln. Sie haben mit Scharon genau den fantasielosen Gegner, den sie verdienen. Der revolutionäre Krieg, den sie mit Bombenterror zu entfesseln versuchen, wird sie selbst fressen, so, wie einst le terreur seine Erfinder hingerichtet hat. Was Arafat und seine Helfer gestiftet haben, ist so verhängnisvoll wie ihr politisches Versagen: einen falschen Mythos des revolutionären Heldentums. Wie einst des Jesusbild Che Guevaras jahrzehntelang die westlichen Studentenbuden schmückte, als sei sein Tod in einer Schlucht Boliviens ein ästhetisches Erlösungszeichen für den Rest der Welt, so zieren jetzt die Bilder der jungen Attentäter Zeitungen und Häuserwände in den Städten des Westjordanlands.