Gespenstische Stille: Keiner erhebt seine Stimme. Aber in traumwandlerischer Sicherheit machen alle mit, nehmen ihren Platz und ihre Rolle auf der Bühne ein, scheinen über allem zu schweben, göttergleich Raum und Zeit enthoben. Wir haben den Himmel auf Erden.

"Die Geschichte beginnt." Der das sagt, ist unsichtbar. Der vermeintliche Erzähler auf der Bühne sieht aus, als hätte er was zu sagen, zu hören ist von ihm nichts. In Wahrheit hat die Geschichte längst begonnen. Sie scheint bekannt. Robert Wienes Stummfilm Das Cabinet des Dr. Caligari ist ein Klassiker von 1920, der zwischen zwei Weltkriegen den (Seelen-)Frieden dieser Zeit als trügerisch und den naiven Glauben an die Eindeutigkeit des Guten wie des Bösen als Irrsinn entlarvte. Nun, da wir uns nicht mehr zwischen Erstem und Zweitem Weltkrieg, sondern im Nebel eines dritten befinden, hat Robert Wilson am Deutschen Theater in Berlin seinen Doktor Caligari uraufgeführt.

Will man die Geschichte verstehen, muss man paradoxerweise ertragen, ein Irrer zu sein. Denn in Wilsons Stück können wir uns nicht mehr wie in Wienes Film wenigstens zu Beginn außerhalb der Geschichte wähnen, ins Grüne flüchten und mit den Akteuren auf einer Parkbank ein unschuldiges Plätzchen finden. Bei Wilson sind längst alle im Irrenhaus und verstummt. Die Traumtänzer auf der Bühne schweigen uns an, sie glotzen wie wir, ticken wie wir: nicht mehr ganz richtig, aber zuverlässig. Überdrehte Puppen, die nicht stehen bleiben. Die Mechanik, nach der Wilsons Stück funktioniert, läuft erbarmungslos im Einklang mit unserem Lebensrhythmus: Wir sind nicht müde, aber auch nicht aktiv, wir dämmern vor uns hin, glauben uns bei Verstand - und sind nicht bei Sinnen.

Der Somnambule, der Schlafkranke Cesare aus Wienes Film, hat sich verdoppelt. Ebenso sind aus dem Liebespaar Jane und Franzis die Paare Jane und Jane beziehungsweise Franzis und Franzis geworden, was aber nicht heißt, zwei Figuren repräsentierten einen Zwiespalt, dazu fehlt gerade das Selbst. Ihr Gespaltensein ist einfach nur doppelt schlimm. Sie leiden nicht mal mehr an sich selbst, von Liebe ganz zu schweigen. Sie können hinter ihren Masken kein Gesicht zeigen, denn sie haben keins.

Alle haben die Erinnerungsfähigkeit verloren, können zu Tätern werden und merken es nicht. Zu sehen ist eine perfekte Show, vorgeführt wird mit großer Geste Cesare: der glatzköpfige Mann mit Augenbinde und schwarzen Federärmeln, als käme das Böse aus der Luft. Und obwohl Doktor Caligari (Christian Grashof) keine Pose scheut, alle Welt glauben zu machen, er habe Macht, hat Wilson einen zweiten Doktor ins Spiel gebracht, Olfen (Volkmar Kleinert), dessen Name mehr Macht verrät, als der Budenzauberer Caligari sie je hatte. Olf steht für alle Namen, die auf Wolf enden, Doktor Olfen vertritt die Wölfe dieser Welt: die Kreide fressen und Gutes vorgeben, während sie Arges im Schilde führen, die Meister der Täuschung. Doktor Olfen erkennt man nicht, wenn man nichts von ihm weiß. Zum Geschehen scheint er nichts beizutragen. Rauchend vernebelt er die Bühne.

Aber kein Rauch ohne Feuer. Am Anfang stolziert ein roter Hahn am Bühnenabgrund entlang. Seit Urzeiten konnte er Flammen vertreiben - und sie entfachen. Jetzt spielt Dr. Olfen mit dem Feuer, und kein Hahn kräht danach. Robert Wilson führt uns ein Geschichtsstück vor, mit dem wir nicht fertig werden. Und ausnahmslos allen Darstellern gelingt es, dies ohne ein einziges Wort in Körpersprache zu übersetzen.

Am Schluss, wenn der Vorhang über das Irrenhaus fällt wie die ewige Nacht, bleiben zwei Menschen übrig: eine Frau namens Opfer, die vom Apfel der Erkenntnis gegessen hatte und vor aller Augen ermordet wird. Und es bleibt ein schwarzer Hahn, Zauber- und Opfertier der unterirdischen Mächte. Dies ist nicht der Himmel auf Erden, es ist die Hölle.