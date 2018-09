Inhalt Seite 1 — Von Alan Greenspan lernen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Euro ist da, und er ist ein Erfolg. Er hat sich als Währung etabliert. Die Geldpolitik hat ihren Stabilitätskurs gehalten, und die Inflationsrate in der Eurozone ist - gestützt durch einen weltweiten Trend - auf 1,5 Prozent gesunken. Doch die größten wirtschaftlichen Probleme des Euro-Raumes wurden nicht gelöst: Beschäftigung und Arbeitslosigkeit.

Hat die Europäische Zentralbank etwas falsch gemacht? Sicher, die wichtigste Aufgabe einer Zentralbank ist es, den Geldwert zu stabilisieren. Doch sie darf Beschäftigung und Arbeitslosigkeit nicht aus dem Auge verlieren und sollte die Regierungen bei der Verfolgung ihrer Beschäftigungs- und Wachstumspolitik unterstützen. Der Deutschen Bundesbank war dies sogar eine vom Gesetzgeber ausdrücklich zugewiesene Aufgabe, von der sie in den neunziger Jahren allerdings mehr und mehr abgerückt ist.

Um die Preise stabil zu halten, hatte die Bundesbank das Wachstum der Geldmenge gelenkt. Dieses Konzept der "indirekten Inflationssteuerung" über die Geldmenge übernahm auch die Europäische Zentralbank.

Heute herrscht in den Wirtschaftswissenschaften allerdings eine andere Meinung: Die Zentralbanken sollen die Inflation steuern - aber zugleich auch das Wirtschaftswachstum nicht vernachlässigen. Dies lasse sich durch die Setzung kurzfristiger Zinsraten erreichen.

Die von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler John Taylor begründete Taylor-Regel besagt, dass die Zentralbanken die Zinssätze ändern sollen, wenn die Inflationsrate von der Zielinflationsrate abweicht (Inflations-Lücke) - oder wenn das Bruttoinlandsprodukt vom potenziellen Bruttoinlandsprodukt abweicht (Output-Lücke). Zwei Ziele, die im Sinne Taylors ungefähr gleichgewichtig behandelt werden sollten. In den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern der Welt hat sich dieses geldpolitische Konzept durchgesetzt. Früher oder später wird sich auch die Europäische Zentralbank darauf einlassen müssen.

Ein Blick in die Praxis der Geldpolitik in den USA. In den neunziger Jahren verzeichneten die Vereinigten Staaten niedrigere Zinssätze, mehr Wirtschaftswachstum und niedrigere Arbeitslosigkeit als die Länder der Euro-Zone. Es gab mehr Haushaltsüberschüsse als -defizite. Die Zinsen waren bis Mitte der neunziger Jahre in den Vereinigten Staaten im Durchschnitt um zwei Prozent niedriger als in Europa - auf das ganze Jahrzehnt gerechnet um ein Prozent. Gleichzeitig wuchs die Wirtschaft real um durchschnittlich 3,5 bis 4 Prozent im Jahr.

In Euroland waren die Wachstumsraten niedriger, in Deutschland lagen sie im Mittel gerade mal bei jährlich 1,5 Prozent. Dazu kamen eine höhere Arbeitslosigkeit und Haushaltsdefizite. Die Inflationsraten lagen in den neunziger Jahren nur bei durchschnittlich 2,5 bis 3 Prozent pro Jahr. In den Vereinigten Staaten waren sie etwas höher - sie lagen bei etwa 3 bis 3,5 Prozent.