Die Nerven der Leute liegen blank. Unwillkürlich fühlen sich auch säkulare Israelis an ihr Judentum erinnert. Ein Jerusalemer Rechtsanwalt, dessen Eltern aus Polen stammen, sagt, für ihn habe der Anschlag einen Geruch von Pogrom. Er macht sich vor allem Sorgen um seinen Sohn. Der Zwölfjährige kann sich in den letzten Wochen einfach nicht mehr konzentrieren. Aus Angst geht er kaum noch aus dem Haus. Um der "Frontstadt" Jerusalem zu entfliehen, ist die Familie über die Feiertage nach Tel Aviv gekommen.

Mit ihren 88 Jahren hat Judith Schaltiel immer die Geschichte im Hinterkopf. All das erinnere sie an die Zeit vor der israelischen Staatsgründung. Nach der Abstimmung über den Teilungsplan der UN vom 28. November 1947 fingen die Unruhen an, dann mischten sich die arabischen Armeen ein, und das Ganze endete im Unabhängigkeitskrieg. "Damals dauerten die Kämpfe bloß sechs Monate, doch jetzt haben wir schon seit eineinhalb Jahre die bewaffnete Intifada." Vielen wie ihr, die früher sehr links waren, sagt sie, sei jetzt der Kragen geplatzt: "Wir müssen es einmal richtig knallen lassen und dann Grenzen ziehen." Sie ist dafür, "die Gebiete" zurückzugeben, aber sie macht sich keine Illusionen, dass dann Ruhe einkehren könnte. "Seit 70 Jahren wiederholt sich hier doch immer dasselbe Spiel."

Die Abendnachrichten bringen Bilder von der Familie des Attentäters. Es wird geweint; niemand klopft heldenhafte Sprüche. Deutet sich da vielleicht eine Wende an? Arafats Worte, die den Anschlag verurteilen, kann niemand mehr hören. Die nächsten breaking news kommen aus der jüdischen Siedlung Elon Moreh, wo ein Palästinenser gerade vier Israelis erschossen hat. Alle kleben wieder vor dem Fernseher. Vorbei der Eskapismus, jene Flucht aus der Wirklichkeit, die bis vor kurzem noch um sich gegriffen hatte.

Freitag, den 29. März 2002

Das Kabinett hat die ganze Nacht getagt. Von heute Morgen an ist Jassir Arafat offiziell ein Feind. Das klingt nicht unbedingt neu. Keine souveräne Nation, sagt Premierminister Ariel Scharon, würde eine solche Serie von Ereignissen tolerieren. Deshalb soll jetzt die Armee die Bekämpfung des Terrors in die Hand nehmen. Panzer rücken in Ramallah ein. Sie belagern den Amtssitz des PLO-Chefs, der im Keller Zuflucht sucht. So dramatisch war es schon lange nicht mehr. Ein Showdown zwischen zwei alten Erzfeinden. Irgendjemand hat die beiden einmal "Scharafat" genannt.

Der Palästinenserführer, seinen Revolver vor sich auf dem Tisch, telefoniert mit Gott und der Welt. Bittet um Unterstützung. Ruft die eigenen Leute zum Widerstand auf. Im Kerzenschein sagt er in die Kamera: Ich habe keine Angst zu sterben, ich möchte ein Märtyrer sein. In den Anweisungen für die israelischen Soldaten steht ausdrücklich, dass sie ihm "kein Haar krümmen" dürfen. Was also sollen sie in seinem Amtssitz?

Die lebenden Bomben werden nicht weniger. Ein Palästinenser reißt bei Nezarim im Gaza-Streifen zwei Israelis mit sich in den Tod. Vor einem Supermarkt in Jerusalem sprengt eine 16-Jährige sich und zwei Menschen in die Luft. Das Internationale Rote Kreuz verurteilt, dass in einer Ambulanz des palästinensischen Halbmonds ein Sprengsatzgürtel gefunden wurde.