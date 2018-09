Dem gängigen Schönheitsbegriff hat er zeitlebens misstraut. "In der Musik wird Schönheit nur allzu oft mit jener Eigenschaft verwechselt, die bewirkt, dass sich die Ohren gemütlich im Sessel zurücklehnen." Musik solle kein Betäubungsmittel sein, sondern den Fortschritt voranbringen. Klänge müssten beunruhigen und in kreative Erfahrungen münden. Sonst taugten sie allenfalls für die Ohren der "nice old ladies", von denen es für Charles Ives leider auch eine Menge männlichen Geschlechts gab.

Ein Komponist, der vor knapp 100 Jahren ziemlich rücksichts- und im wahrsten Sinne des Wortes stillos verschiedenste Hymnen, Volkslieder oder Märsche, rhythmische und harmonische Strukturen, Tempi, Metren und Tonarten auf einer Partiturseite in- und übereinander schachtelte, bei Bedarf auch mit Vierteltonskalen hantierte, konnte für seine Zeitgenossen nur ein Spinner sein. Entsprechend war die öffentliche Resonanz, weshalb Ives es vorzog, Versicherungsfachmann und damit ziemlich reich zu werden. Komponieren konnte er ja auch nachts. Ehe man Ives zum "Vater der modernen amerikanischen Musik" erhob, vergingen Jahrzehnte, in denen er keine Note mehr schrieb. Heute wäre Ives wahrscheinlich beunruhigt, weil wir seine Musik bei aller Schrägheit schlicht als schön empfinden. Die American Journey zu Ives, auf die sich der Bariton Thomas Hampson sowie Michael Tilson Thomas und sein San Francisco Symphony Orchestra samt Chorus begeben (RCA 09026 63703), suggeriert das jedenfalls mit vielen Sphärenklängen massiv und könnte gerade deshalb - bei einigen Neuentdeckungen - eine perfekte Einstiegsdroge abgeben. Der (selbst-)ironisch skurrile, miniaturistische Experimentator, den Ingo Metzmacher mit dem Ensemble Modern in seinem Portrait of Charles Ives so wundervoll ins Bild rückte, wird von Tilson Thomas mit den Memories, der witzigen Circus Band oder den sarkastischen Cowboy Songs eher gestreift.

Ives' kompositorische polymetrische und polytonale Radikalität blitzt im Mittelsatz der Three Places in New England auf oder auch in jenem herrlich abgedrehten Marsch, mit dem er General William Booth, den Gründer der Heilsarmee, mit seinem Huren- und Säufergefolge in den Himmel einziehen ließ.

Ansonsten aber steht ganz klar der religiös und pazifistisch motivierte Transzendentalist und radikale Basisdemokrat im Zentrum. Doch der war Ives ja auch und kommt als solcher nicht zur Unzeit. (Die CD für George Bush?) Der ganze Ives ist ohnehin nicht einmal ansatzweise zu haben auf einer CD - auch bei 15 Stücken nicht.