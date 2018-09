Ausgerechnet in der Kolumne Fehler im System klaffte in der vergangenen Ausgabe ein weißes Loch - die Schraube, das Signet der Kolumne, fehlte. Das Datenformat des Fotos war ein falsches gewesen. Dass der Fehler nicht bemerkt wurde, liegt an den Kontrollausdrucken für Redakteure und Layouter, auf denen mitunter Bilder nicht sichtbar sind, auch wenn sie eigentlich "drin" sind.

Daher stutzt niemand, wenn eine Abbildung fehlt - in diesem Fall mit fatalen Folgen. Anbei also die Schraube zum Ausschneiden und Einkleben. Oder zum Aufbewahren für den nächsten Störfall.