Seit Ostern scheint an der Wall Street die Sonne, und Tobias Levkovich vom Brokerhaus Salomon Smith Barney hat Frühlingsgefühle. "Wandel liegt in der Luft", verkündet er in dieser Woche in seinem Newsletter für Anleger.

Analysten laden Journalisten zum Brokerfrühstück ein und sagen "positive Überraschungen" am Aktienmarkt voraus, die New Yorker Notenbank prognostiziert einen klaren Aufschwung, der Dow Jones Industrial Average lag am Wochenende um 3,8 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Bei J. P. Morgan Chase hoffen sie sogar schon wieder auf eine "Rückkehr der Fusions- und Übernahmeaktivitäten" - des Milliardengeschäfts mit Elefantenhochzeiten.

Verebbt ist die große Nachdenklichkeit, die nach dem 11. September und erst recht nach der Rekordpleite des Energiekonzerns Enron am amerikanischen Kapitalmarkt herrschte. "Die haben den Aktienkurs mit dem eigentlichen Spiel verwechselt", erklärte noch vor ein paar Wochen der Shareholder-Value-Prophet Gary Hamel. Fundamentalkritik war in Mode, wie Robert Kuttner, der Herausgeber der Zeitschrift American Prospect, deutlich machte: "In Wirklichkeit ist das Zeitalter der entfesselten Märkte ein Zeitalter des Unternehmenslobbyismus und der Interessenkonflikte gewesen."

Eine kurze Mode: Jetzt sind die Finanzspalten schon wieder voll mit Anlagetipps, das Wall Street Journal vermeldete am Wochenende einen "erstaunlichen Sprung bei den Aktienverkäufen". Ja, wenn das die Schlagzeilen sind - sind denn schon all die Probleme gelöst, die zuletzt die internationale Kapitalmarktgemeinde in helle Aufregung versetzten und Amerikaner an sich selbst zweifeln ließen?

Keineswegs. Es ist nicht klar, wie viele Enrons am amerikanischen Kapitalmarkt auf ihre Opfer warten. Die Aufsichtsbehörden prüfen derzeit so unterschiedliche US-Unternehmen wie den Telefonbetreiber WorldCom, den Computerriesen Cisco und die Immobiliengruppe Cendant, alles Schwergewichte am US-Aktienmarkt. Finanzbeamte sind im ganzen Land ausgeschwärmt, ein Wall-Street-Analyst sprach kürzlich gar von einer "Post-Enron-Hexenjagd". Die verschärften Kontrollen haben aber ihren triftigen Grund. Alle wissen, dass es noch weitere kräftig geschönte Bilanzen geben muss. Nur weiß derzeit noch keiner, wo.

Den Ökonomen bei der Investmentbank Dresdner Kleinwort Wasserstein ist Folgendes aufgefallen: Addiert man die ausgewiesenen Unternehmensgewinne in den USA erhält man einen viel höheren Wert als den, der in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung steht. Irgendetwas ist also faul im Staate USA, zumal die Ökonomen beim Jerome Levy Economic Institute auf ähnliche Unstimmigkeiten gestoßen sind. Sie schätzen, dass die 500 größten US-Unternehmen ihre Gewinne im Schnitt um ein Fünftel zu hoch angesetzt haben - Hinweise darauf, dass Buchprüfer nicht nur im Fall Enron ihre Bilanztestate bedenklich großzügig gewährt haben.

Enrons Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Arthur Andersen gilt zwar als einer der Hauptsündenböcke. Aber die gesamte Branche ist ins Visier von Untersuchungskommissionen geraten