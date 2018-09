Saubere Arbeit von Elizabeth Bradbury und ihren Mitstreitern auf der britischen Insel. Sie haben gelähmte Ratten wieder zum Laufen gebracht. Doch hat die Forscherin vom Londoner King's College auch den Querschnittsgelähmten eine echte Hoffnung zu bieten, wenn nicht für morgen, so doch für die Zukunft? Oder lautet der Befund nur: "Wir haben richtig gute Nachrichten für Sie - sofern Sie Ratte sind"?

Nein, Ratte möchte man nicht sein in den Versuchslabors der Neuroforscher: Die Tiere konnten wunderbar rennen, doch dann haben Wissenschaftler ihre Wirbelsäulen zertrümmert, das Rückenmark mit Pinzetten teilweise durchtrennt. Da, wo es wirklich schlimm ist, in Höhe Wirbel C 4, fast so schlimm wie im Fall des amerikanischen Schauspielers Christopher Reeves. Den traf es bei Halswirbel C 2. Nicht vollständig paralysiert, doch mit schweren Lähmungen der Gliedmaßen überlebten die Tiere die Prozedur.

Und dann kam der Doktor mit der Spritze. Ganze sechs millionstel Liter einer enzymhaltigen Flüssigkeit spritzten die britischen Forscher in die Halswunde, und der Stoff tat seine Wirkung. "Wir beobachten eine sehr eindeutige Wiederherstellung der Funktion", schreibt Bradburys Team diese Woche im Fachblatt Nature, "auch für die Behandlung menschlicher Rückenmarksverletzter könnte Chondroitinase ABC (ChABC) therapeutisches Potenzial besitzen."

Hinter der kryptischen Bezeichnung verbirgt sich ein Enzym, das nur in Bakterien vorkommt. Es schneidet sperrige Zuckereiweißmoleküle (Chondroitinsulfat-Proteoglycane, CSPG) auseinander, die in der Wunde massenhaft außerhalb der Zellen deponiert werden. Hinter der Verletzung beginnen daraufhin durchtrennte Nervenfasern in Richtung Gehirn zu wachsen - solche, die das Zentralorgan mit sensorischen Rückmeldungen über die Bewegungsabläufe versorgen. Die Nervenfortsätze durchqueren die Wunde und sind bereits bis zu vier Millimeter weiter vorgedrungen, wenn die Tiere zur Untersuchung getötet werden. Auch in der Gegenrichtung ist zu dieser Zeit die Reparatur längst im Gange. Vom Hirn abwärts sprießen neue Fasern, die Steuerbefehle an die Muskulatur weiterleiten, ebenfalls zu ihren Kontaktstellen im unteren Rückenmark aus.

Der Effekt zeigte sich, als die Wissenschaftler die behandelten Ratten einigen Lauftests unterzogen; sie schnitten kaum schlechter ab als unverletzte Tiere. Die Ursache für die Beinahegenesung ortet der Züricher Neuroforscher Martin Schwab vom Neuroscience Center der Universität und ETH in der Kontrollapparatur des Laufens. Denn erst tief unten in der Lendenwirbelsäule sitzt ein Schaltkreissystem, das die Gehbewegung automatisch koordiniere, erklärt er, "etwa zehn Prozent der Nervenfasern aus dem Gehirn genügen, um dieses System zu steuern. Anatomisch wenige Fasern reichen daher aus, um funktionell große Effekte zu erzielen." Allerdings erreichten die Forscher mit ihrer Enzymbehandlung keine durchgreifende Verbesserung bei den sensorischen Rückmeldungen an das Gehirn. Dennoch zeigt sich der schwedische Neurowissenschaftler Lars Olson höchst beeindruckt von den Ergebnissen der Briten: "Eine bemerkenswerte Wiederherstellung", sagt der Experte vom Stockholmer Karolinska Institut.

Auf solche Erfolge würden die Mediziner bei rückenmarksverletzten menschlichen Patienten auch gern verweisen können. Die größte Altersgruppe unter den frisch Verletzten seien 19-Jährige, sagt Olson, "junge Männer, die etwas Gefährliches gemacht haben". Allein in den Vereinigten Staaten sind jährlich 11 000 neue Fälle zu beklagen; rund 1000 Menschen bleiben in Deutschland nach Unfällen gelähmt. Und wer da sage: Oh, Gott, die können nie wieder laufen, habe das Problem nicht voll erfasst, meint Olson. "Mit der Verletzung verliert man auch die Sexualfunktion, die Darm- und Blasenkontrolle und die Empfindung für Schmerz, Berührung und Temperatur."

Die einzige Soforthilfe, die die Mediziner frisch Verletzten zu bieten haben, ist die hoch dosierte Injektion von Methylprednisolon, einem synthetischen Steroidpräparat, das weiteren Schäden durch Schwellungen und Entzündungsreaktionen vorbeugen soll. Ist das Rückenmark jedoch ganz durchtrennt, bleibt auch das ohne jeden Effekt. Immerhin geben nun die Forschungsbefunde der jüngsten Zeit ersten Anlass zu Hoffnung, glaubt Olson. "Die Experimente zeigen, dass es doch wirksame Therapien geben könnte." Binnen fünf bis zehn Jahren, versichert Elizabeth Bradbury, werde man erste Behandlungsverfahren, wie die Injektion des Bakterienenzyms, auch am Menschen erproben können.