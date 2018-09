Die Lage der Berliner Kulturpolitik bleibt aussichtslos. Auch der Sparzwang, unter dem die rot-rote Stadtregierung steht, vermag nichts gegen die gesellschaftlich hoch organisierten Prozesse auszurichten, die in der Hauptstadt jede Entscheidung lähmen. Schon befindet sich der PDS-Kultursenator Thomas Flierl in einer ähnlichen Lage wie seine glücklosen Vorgänger Christoph Stölzl, Christa Thoben und Peter Radunski, die bei jedem noch so milden Kürzungsvorschlag an dem erbitterten Widerstand der Interessengruppen scheiterten. Nur Adrienne Goehler konnte für einen vergänglichen Moment im letzten Halbjahr 2001 eine bessere Figur machen; aber warum? Weil der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ihr zu Zwecken des Wahlkampfes gestattete, von Kürzungsvorschlägen abzusehen. Dieser Augenblick eines gestundeten Glücks ist vorüber.

Schon wetzen die Blockierer wieder das Messer. Selbst unter den vier Literaturhäusern der Stadt, die keineswegs mit gleichem Ehrgeiz betrieben werden, eine zarte finanzielle Gewichtung vorzunehmen wird dem Senator Flierl schon verübelt. Schon finden sich eifrige Schriftsteller, die selbst das Literaturhaus in der Fasanenstraße, das zu den Verschnarchteren seiner Art gerechnet werden muss, vor dem staatlichen Liebesentzug schützen wollen. Jeder engagierte Besucher weiß, dass in Wahrheit nur eines der Häuser, die so genannte literaturWERKstatt (ehemals in Pankow), ein kreatives Programm macht. Allein ihr Chef Thomas Wohlfahrt hat sich von der faulen Praxis der übrigen Häuser abgesetzt, die Räume vornehmlich für Verlagspräsentationen zur Verfügung zu stellen. Wenn in der Stadt überhaupt noch Kraft zu einer selbstbewussten Evaluierung vorhanden ist, müsste die literaturWERKstatt vor allen anderen konkurrierenden Einrichtungen privilegiert werden.

Aber, leider, um Evaluierung, um eine Urteilsbildung geht es gar nicht. Es geht um Pressure-Groups und die von ihnen erwartete oder befürchtete politische Mobilisierungsenergie. Berlin, auch das wiedervereinigte, folgt nach wie vor der Besitzstandswahrungslogik der alten Bundesrepublik: Alles muss bleiben, wie es war. Nirgends hat sich diese Mentalität so ridikül ausgeprägt wie im Westteil Berlins, der nach 1990 seine parasitäre Befindlichkeit mit Erfolg auf die gesamte Stadt ausgedehnt hat. Es gibt unter den Klischees, die nach der Wende über den Osten in Umlauf gebracht wurden, von der Immobilität, Indolenz bis hin zur infantilen Versorgungsmentalität, kein Einziges, das sich nicht mit höherem Recht auf den Westen Berlins anwenden ließe. Es ist eine fabelhafte Ironie, aber auch ein höchst sprechender Vorgang, dass nun der erste ostdeutsche Kultursenator abermals an der Grunewald-Fraktion zu scheitern droht. Der Osten mag ein Problem sein, in vieler Hinsicht; aber das eigentliche deutsche Zukunftshindernis ist die Verwöhntheit und Realitätsverleugnung der Westdeutschen.