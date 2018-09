Als Roberto Ciulli in Bagdad zum ersten Mal dem irakischen Kulturminister Josef Hamadi gegenübersaß, ließ er seine Hände über die Lehnen des Besuchersessels gleiten; er bemerkte, dass nervöse Finger Löcher ins Futter gegraben hatten. "Herr Minister", sagte Ciulli, "offenbar haben die Menschen Angst vor Ihnen." Der Minister, ein vierschrötiger Herr in Militäruniform, seit 17 Jahren unter Saddam Hussein im Amt und also kaum noch zu überraschen, lachte verblüfft. Als Ciulli am nächsten Tag wiederkam, nahm er in einem neuen Sessel Platz; der alte war verschwunden. Hätte ein irakischer Künstler so mit dem Minister gesprochen, wäre am nächsten Tag eventuell nicht der kaputte Sessel verschwunden, sondern der Künstler.

Es ist eine jener Anekdoten, die die Schauspieler des Mülheimer Theaters an der Ruhr (TAR) gern erzählen über ihren Chef. Ciulli, 68, geht der Angst entgegen, um sie zu bannen. "Schauspieler sind dem Tod näher als andere Menschen", hat er einmal gesagt, und er sucht die Nähe dieses Todes, seitdem er ihm als junger Mann zweimal knapp entrann. Als 27-Jähriger wäre er fast erstickt, als er in einem Auto mit laufendem Motor einschlief; als 29-Jähriger hatte er einen Herzinfarkt. Als Ciulli 30 war, beging sein Vater Selbstmord. Der Sohn, ein Kind aus großbürgerlichem Mailänder Haus, floh nach Norden, in ein anderes Leben. Er hatte in Pavia über Hegel promoviert, aber nun erschien ihm jede theoretische Auseinandersetzung mit dem Leben als "ungelebtes Denken". Er wurde Hilfsarbeiter bei Bosch in Göttingen, ging als Beleuchter ans örtliche Theater, wurde Regieassistent und Regisseur, schließlich Schauspieldirektor in Köln. 1981 gründete er, frustriert vom Stadttheater, in Mülheim sein eigenes Haus, das Theater an der Ruhr. Es ist zu einem Institut für "gelebtes Denken" geworden, und es ist eines der reisefreudigsten Ensembles der Welt. Derzeit arbeitet Ciulli am "Seidenstraßenprojekt". Er will mit seiner Truppe alle Länder bereisen und zu Gastspielen einladen, die an der alten Handelsstraße liegen. Ciulli ist ein Weltdiplomat auf unterster Ebene - auf der Ebene des Windes, der durch die Städte geht. Wenn es mit einem Land kein Kulturabkommen gibt, macht Ciulli das Abkommen selbst. Er ist ein Narr zwischen den Blöcken, den Bushs axis of evil- Spruch dazu provoziert haben muss, auf dieser Achse erst recht schutzlos zu balancieren. 1999 schon gastierte er mit seinem Ensemble im Iran. Jetzt hat das TAR als erstes westliches Ensemble im Bagdad des Saddam Hussein gespielt. Es zeigte Antigone und Handkes Kaspar, den Kleinen Prinzen und die Dreigroschenoper. Im Maul des Haifischs sangen sie von den Zähnen des Haifischs.

Die Mülheimer spielen im Al-Raschid-Theater, nur ein paar Schritte entfernt vom Südufer des Tigris. Es hat 500 Plätze und ist das bestbewachte Theater der Welt. Es liegt im Erdgeschoss eines Gebäudekomplexes, der auch das staatliche Fernsehen und Ateliers der zusammengebrochenen irakischen Filmindustrie beherbergt. Vor dem Gebäude patrouillieren zwei Dutzend Soldaten mit Maschinengewehren. In Betonunterständen sitzen Männer hinter Geschützen, und bei Einbruch der Dämmerung wird die Straße gesperrt. Käme es zu einem Angriff der Amerikaner oder zu einer innerirakischen Revolte, würde diese Gegend als Erste brennen. Nebenan liegt, mit Lichterketten geschmückt, das Informationsministerium. Und am Tigris-Ufer ist ein helmartiger Erdhügel zu erkennen, etwa 15 Meter hoch; darin ist eine der vielen Flakstellungen Bagdads verborgen.

Dass in dieser Stadt nichts stimmt, verrät schon ihr Himmel. Es ist ein Gemäldehimmel aus dem 19. Jahrhundert: keine Flugbewegungen, keine Kondensstreifen. Die Sechsmillionenstadt ist abgeriegelt nach draußen. Geht man durch die Straßen, gewinnt man den Eindruck, in ganz Bagdad gebe es keinen, dem dieser Spaziergang nicht angemeldet worden ist. Ein Weltstar-Gefühl: Alle, alle haben dich erkannt, nehmen dich zwischen die Lichter, halten sich zurück, überlegen, ob sie reagieren sollen. Voll besetzte Busse fahren vorbei, alle starren heraus. Dein Spaziergang ist ein Auftritt. Aber es gibt keine Feindseligkeit. Wenn man lächelt, lächeln sie auch, wen man grüßt, der grüßt erfreut zurück.

Man gibt es schnell auf, mit den Einheimischen über die Zukunft oder über Saddam Hussein sprechen zu wollen. 200 000 Menschen sind in diesem Land in fünf Sicherheitsdiensten aufeinander und auf den Rest des Volkes angesetzt, Blockwarte kontrollieren die Viertel und schreiben ihre Berichte, und niemand im Irak weiß je genau, woran er mit einem anderen ist. Alltag ist hier immer auch Miss-trauensbalance: Wer weiß mehr über den anderen? Wenn es im Westen um Geheimnisse geht, dann liegen sie meist im Psychologischen, Individuellen. Hier im Irak liegen sie im Status, in der speziellen Entfernung zu ihm, zu Saddam; im Grad der Entstellung durch die Macht. Die Folge des Terrors von oben ist eine schutzlose Freundlichkeit der kleinen Leute gegenüber den Fremden.

Bagdad, die Stadt, in der Menschen zu Tausenden spurlos verschwinden, zeichnet sich aus durch eine große Zärtlichkeit für die Waren. Personen gehen unter, die Sachen nicht. Die Dinge werden nicht verbraucht, sondern immerfort recycelt. In diesem Land, das seit 1990 kaum Ersatzteile, geschweige denn Neugeräte importieren kann, wird das Kleinste aufbewahrt. Der Markt ist ein System feiner Siebe. Kisten mit ölgebadeten Schrauben, Federn, Muttern werden angeboten wie kostbare Fänge. Noch der Staub, so scheint es, kann wiederverwertet werden.

An den Folgen des Golfkriegs sind seit 1991 schätzungsweise 1,5 Millionen Erwachsene und 500 000 Kleinkinder gestorben. Noch heute sterben im Land monatlich rund 5000 Kleinkinder aufgrund eines Embargos, das Saddams Regime stärkt und sein Volk schwächt. Und die 300 Tonnen abgereicherten Urans, das die Amerikaner mit ihrer Munition auf den Irak abfeuerten, verstrahlten vor allem den Süden des Landes verheerend; der Irak hat heute eine der höchsten Missbildungsraten bei Neugeborenen. Die Iraker werden als Geiseln gehalten von ihrem eigenen Präsidenten und sinnlos bestraft von den Sanktionen der UN. Sie machen eine soziale, politische, ökologische Katastrophe durch, die seit Jahrzehnten andauert. Was bleibt ihnen übrig, als sich im Absturz einzurichten?