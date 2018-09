Ich wohne gern hier, denn obwohl manche Häuser größer sind als andere, unterscheiden sie sich doch kaum voneinander, und wenn man Nachbarn besucht, weiß man deshalb genau, wo die Toilette ist (erster Stock, erste Tür links). Wir haben auch alle die gleichen Hunde; mein Boxer, der Zak heißt, sieht zum Beispiel genauso aus wie der Boxer von gegenüber, der Sam heißt, und auch die Hunde wissen voneinander, wo ihre Toiletten sind. Als unsere Häuser gebaut wurden, in den dreißiger Jahren, sprach hier in der Gegend jeder Englisch. Heute spricht nur noch unser pakistanischer Zeitungshändler Englisch, wir anderen kommunizieren miteinander in einer Mischung aus Griechisch, Türkisch, Hebräisch, Arabisch und Russisch. Was daran liegt, dass die meisten von uns aus Zypern kommen (ich selbst nicht, aber alle sagen, ich sähe so aus, was ich sehr nett finde). Ich erzähle das alles, weil ich eine Freundin habe, eine richtige Lady, sie heißt Lady Annabel Newman, die mich gern in meinem Stadtteil zum Lunch besucht, weil ihr Stadtteil noch nicht globalisiert ist, sie aber wissen will, was in der Welt alles los ist, damit sie es ihrem Mann erzählen kann, der dann im Oberhaus kenntnisreiche Reden darüber hält, die dann in den Zeitungen abgedruckt werden, die wir bei unserem pakistanischen Zeitungshändler kaufen. Meine Freundin Annabel schreibt gerade ihre Memoiren über die ganzen Affären, die sie und andere Lords und Ladys hatten, als sie jung waren. Gestern kam sie zum Lunch, weil sie einen Rat brauchte, wie man am besten darüber schreibt. Offen gestanden, habe ich keine Ahnung, wie man ohne E-Mail oder SMS überhaupt eine richtige Affäre haben kann, und ich habe auch noch nie Memoiren geschrieben oder eine Affäre mit einem Lord gehabt, aber ich sagte trotzdem, komm vorbei, wir gehen bei meinem Türken um die Ecke etwas essen. Was wir dann auch taten.

Imran, der Besitzer, umarmte mich: Ich bin sein Lieblingsgast, weil ich Deutsch kann und er wahnsinnig gern Deutsch spricht, denn er ist letztes Jahr aus Deutschland nach England emigriert. Er hat in München gewohnt, zog dann aber weg, wegen des Rassismus, sagt er, und weil seine Kinder in der Schule schlecht behandelt worden seien. Als er unsere Drinks brachte, gestand Lady Annabel, die ich immer für eine echte englische Lady gehalten hatte, in schönstem Berlinerisch, dass auch sie Deutschland wegen des Rassismus verlassen habe. Aber das war 1939, da war sie elf, und ihre Eltern retteten mit ihrer Entscheidung, nach England zu emigrieren, der Familie das Leben, weil sie Juden waren. Imran freute sich furchtbar, als er das hörte, und spendierte uns zur Feier des Tages Ziegenkäsepasteten. Ich mag ihn, aber in dem Moment wünschte ich, er würde sich um die anderen Gäste kümmern, denn ich wollte alles über Lady Annabels E-Mail-lose Affären erfahren.

Komisch, sie kam in der Zeit hierher, als mein Haus gebaut wurde. Aber sie hat sich viel besser gehalten.

Aus dem Englischen von Matthias Fienbork. Von Elena Lappin erschien zuletzt »Natashas Nase«.

