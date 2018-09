Beide sind überzeugte konservative Ökonomen und glauben an den Markt, beide lehrten bis vor kurzem an der Stanford University und wechselten mit der Bush-Administration nach Washington - aber seit vier Monaten liegen sie über Kreuz: Anne O. Krueger, Vizechefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), und John B. Taylor, Staatssekretär im amerikanischen Finanzministerium.

Der Anlass für den Konflikt: Taylor hält nichts von Kruegers Plan einer völkerrechtlich verbindlichen Insolvenzordnung für zahlungsfähige Staaten. Eine solche Änderung des IWF-Statuts - nach dem Muster des nationalen Konkursrechts für Unternehmen - soll Finanzkrisen beherrschbar machen und die Lasten zwischen Schuldnern und Gläubigern, aber auch unter den verschiedenen Gläubigern gerechter verteilen. Doch Taylor und seinem Chef, dem US-Finanzminister Paul O'Neil, ist ein solcher Eingriff zu viel.

Die Auseinandersetzung geht am Wochenende beim Frühjahrstreffen von IWF und Weltbank in Washington in die nächste Runde, ohne dass für die eine oder andere Seite ein Erfolg in Sicht ist. Bisher konnten sich auch die europäischen Finanzminister und Notenbankchefs nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen. Selbst innerhalb der Bundesregierung gibt es noch Unterschiede: Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul hält die IWF-Vorschläge für "grundsätzlich richtig", Finanzminister Hans Eichel will sich dagegen nicht festlegen.

Dabei sind sich alle Beteiligten einig, dass der gegenwärtige Zustand zur Lösung von Finanzkrisen alles andere als zufriedenstellend ist. Das fängt schon bei den hoch verschuldeten Ländern an, die dasEingeständnis ihres Bankrotts so lange wie möglich hinausschieben - Krueger vergleicht die Insolvenzkandidaten mit Patienten, die unter Zahnschmerzen leiden und erst dann den Zahnarzt aufsuchen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Dadurch geraten diese Länder aber noch tiefer in die Krise, und die Therapie wird umso schwieriger.

Umschuldungsverhandlungen sind zudem heute weitaus komplizierter als bei den Schuldenkrisen in den achtziger Jahren, als der Kreis der Gläubiger noch relativ überschaubar war. Die verschuldeten Länder nutzen inzwischen auf dem globalem Kapitalmarkt einen weiten Fächer von Kreditmöglichkeiten bei einer Vielzahl von Kreditgebern, und das noch mit unterschiedlichem nationalem Recht. Beispiel Argentinien: Bei Dollar-Anleihen gilt New Yorker, bei Pfund-Anleihen britisches, bei bisherigen D-Mark-Anleihen deutsches Recht. Bei Euro-Anleihen kommen alle drei Gerichtsstände infrage - Frankfurt, London und New York. Ein Albtraum für die Unterhändler.

Schnorrer und Aasgeier

Hinzu kommt, dass einzelne Gläubiger oder Gläubigergruppen sich gern entziehen, wenn es um Tilgungsaufschübe, Zins- oder Kreditnachlässe geht. Mitunter versuchen sie gar, vor Gericht ihre ursprünglichen Ansprüche in voller Höhe gegen den Pleitestaat durchzusetzen. Selbst in der feinen Finanzwelt sind dafür drastische Begriffe gebräuchlich: Da ist von free ridern, Schnorrern, von Schurken und Aasgeiern die Rede.